В Ірані засудили до смерті чемпіона з боксу! Там часто страчують спортсменів

Мохаммада Джавада Вафаєї-Сані покарали за участь у протестах, його звинуватили у підпалі урядових будівель

Боксери винесли суворий вирок / Фото: Колаж: Сьогодні

26-річного іранського боксера Мохаммада Джавада Вафаєї-Сані засуджено до вищої міри покарання. Чемпіона визнали винним у підпалі та руйнуванні урядових будівель під час протестів у 2019 році.

Вафаєї-Сані затримали ще у лютому 2020-го. І лише за два роки йому винесли вирок. Захисники боксера вже заявили, що оскаржать вирок.

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Раніше ми писали, що в Ірані стратили молодого борця, вибивши у нього зізнання під тортурами. На захист Навида Афкарі виступали тодішній президент США Дональд Трамп та голова UFC Дана Уайт

А на початку минулого року в Ірані був виконаний смертний вирок борцю Мехді Алі Хоссейні. Спортсмена визнано винним у вбивстві, скоєному під час вуличної бійки.