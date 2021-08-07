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Одним ударом: видео сенсационного нокаута, лишившего украинца Хижняка "золота"

Александр Трикиша Александр Трикиша
7 августа, 11:47
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Украинский боксер Александр Хижняк был безоговорочным фаворитом боксерского олимпийского турнира в весе до 75 кг, но неожиданно проиграл бразильцу Эберту Соузе
Александр Хижняк упустил "золото" Олимпиады-2020
Александр Хижняк упустил "золото" Олимпиады-2020 / Фото: Reuters

Украинец доминировал на ринге на протяжении двух первых раундов. Все судьи отдавали победу украинцу – оставалось только дождаться финального гонга...

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В третьем раунде Хижняк зачем-то полез в размен ударами, хотя мог бы спокойно доводить поединок до победы.

Украинец зажал соперника в углу ринга и набрасывал свои удары. Но в какой-то момент Соуза пробил на встречу и угодил прямо в челюсть.

Хижняк тут же упал на канвас, а рефери зафиксировал нокдаун. Украинец сразу же схватился на ноги, что, возможно, стало его главной ошибкой.

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Увидев, как боксер шатается на ногах, рефери принял решение остановить бой. Все-таки это не профессиональный бокс и здесь на первое место выходит здоровье боксеров.

Сам Хижняк после финала заявил, что мог продолжать бой и не понимает, почему рефери остановил поединок. "Наверное, секунд за 4-5 я восстановился и нормально себя чувствовал", – считает боксер.

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