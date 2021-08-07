"Мог продолжать поединок": Хижняк отреагировал на свое сенсационное поражение в Токио

Украинский боксер Александр Хижняк прокомментировал свое сенсационное поражение в финале Олимпийских игр в Токио. Рефери остановил бой в третьем раунде, зафиксировав нокаут

Александр Хижняк проиграл нокаутом / Фото: Reuters

На тот момент Хижняк полностью доминировал на ринге и вел на записках всех судей. Но один удар бразильца Эберта Соузы оказался фатальным.

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"Не могу сказать, что я не мог продолжать поединок. Наверное, секунд за 4-5 я восстановился и нормально себя чувствовал.

Не знаю, почему рефери сразу остановил поединок. Во многих подобных поединках бой продолжают, отсчитывают до девяти и бой продолжают.

Я не знаю, почему рефери сразу остановлю бой и не дал продолжить, ведь я себя нормально чувствовал и готов был идти вперед и побеждать.

Случилось что случилось. На это воля Божья. Слава Богу за все. Хотелось победить.