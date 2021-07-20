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В Олимпиаду включили новый вид спорта

Олег Люлька Олег Люлька
20 июля, 11:56
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На зимних Играх-2026 в Италии впервые в истории будут разыграны медали в ски-альпинизме – тут нужно взобраться по ледяным скалам на "кошках" и при этом не убиться
Ски-альпинизм включен в олимпийскую программу
Ски-альпинизм включен в олимпийскую программу / Фото: Getty Images

Ски-альпинизм официально включен в программу зимних Олимпийских игр-2026 в Италии. Об этом было объявлено на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Токио.

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На Играх-2026 в этом виде спорта будет разыграно пять комплектов медалей – индивидуальные соревнования и спринт у мужчин и женщин, а также смешанная эстафета.

КАК ВЫГЛЯДИТ СКИ-АЛЬПИНИЗМ

Напомним, в ски-альпинизме спортсменам нужно бежать на лыжах в гору, катиться с нее, идти пешком вместе со снаряжением, а также взбираться по ледяным скалам с помощью "кошек" – металлических приспособлений с клиновидными зубьями.

Олимпийские игры-2026 пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

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Отметим, что уже 23 июля состоится открытие летней Олимпиады-2020 в Токио. Украине прочат 15-е место в общем зачете. Аналитики ожидают, что наши спортсмены добудут в Токио шесть золотых медалей, семь серебряных и восемь бронзовых. Среди главных претендентов на награды – дзюдоистка Дарья Белодед, прыгунья в высоту Ярослава Магучих, боксер Александр Хижняк.

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