Украина заняла весь подиум! Магучих и компания покорили Бриллиантовую лигу

Украинские прыгуньи в высоту не оставили соперницам никаких шансов на этапе Бриллиантовой лиги в Париже

Магучих, Геращенко и Левченко забрали все медали в прыжках в высоту / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

В женском секторе прыжков в высоту на очередном этапе Бриллиантовой лиги, который проходит в Париже, Украина выиграла максимальное количество медалей. Кстати, на шестом этапе в норвежском Осло Ирина Геращенко завоевала серебряную награду.

Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко заняли весь пьедестал почета, завоевав соответственно золото, серебро и бронзу.

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При этом Магучих сумела взять планку 2.01 м, показав лучший результат сезона. Геращенко покорилась высота 1.98 м, а Левченко прыгнула на 1.95 м.

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Стоит отметить, что в финале выступали 10 спортсменок, из них четыре украинки. Еще одна наша соотечественница Екатерина Табашник также взяла планку 1.95 м, но сделала это со второй попытки, из-за чего заняла 6 место. Левченко поделила третью итоговую позицию с австралийкой Николой Олислагерс (Макдермотт), серебряной призеркой Олимпийских игр 2020.

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Бриллиантовая лига. Париж: прыжки в высоту

1. Ярослава Магучих (Украина) – 2.01 м (наилучший результат сезона в мире)

2. Ирина Геращенко (Украина) – 1.98 м

3. Юлия Левченко (Украина) – 1.95 м

3. Никола Олислагерс (Австралия) – 1.95 м

5. Мария Вукович (Черногория) – 1.95 м

6. Екатерина Табашник (Украина) – 1.95 м

Meilleure performance mondiale de la saison !



Yaroslava Mahuchick remporte le concours du saut en hauteur en franchissant 2,01 m au @MEETINGPARIS !



Suivez le #MeetingParis en DIRECT sur @lachainelequipe. pic.twitter.com/I0cI0z0qrB — FFAthlétisme (@FFAthletisme) June 18, 2022

Календарь Бриллиантовой лиги-2022