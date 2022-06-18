Україна зайняла весь подіум! Магучіх і компанія підкорили Діамантову лігу

У жіночому секторі стрибків у висоту на черговому етапі Діамантової ліги, що проходить у Парижі, Україна виграла максимальну кількість медалей. До речі, на шостому етапі у норвезькому Осло Ірина Геращенко здобула срібну нагороду.
Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко зайняли весь п'єдестал пошани, завоювавши відповідно золото, срібло та бронзу.
При цьому Магучих зуміла взяти планку 2.01 м, показуючи найкращий результат сезону. Геращенко підкорилася висота 1.98 м, а Левченко стрибнула на 1.95 м.
Варто зазначити, що у фіналі виступали 10 спортсменок, із них чотири українки. Ще одна наша співвітчизниця Катерина Табашник також взяла планку 1,95 м, але зробила це з другої спроби, через що посіла 6 місце. Левченко поділила третю підсумкову позицію з австралійкою Миколою Оліслагерс (Макдермотт), срібною призеркою Олімпійських ігор 2020 року.
Діамантова ліга. Париж: стрибки у висоту
- 1. Ярослава Магучіх (Україна) – 2.01 м (найкращий результат сезону у світі)
- 2. Ірина Геращенко (Україна) – 1.98 м
- 3. Юлія Левченко (Україна) – 1.95 м
- 3. Нікола Оліслагерс (Австралія) – 1.95 м
- 5. Марія Вукович (Чорногорія) – 1.95 м
- 6. Катерина Табашник (Україна) – 1.95 м
Meilleure performance mondiale de la saison!- FFAthletisme (@FFAthletisme) June 18, 2022
Yaroslava Mahuchick remporte le concours du saut en hauteur en franchissant 2,01 m au @MEETINGPARIS !
Suivez le #MeetingParis en DIRECT sur @lachainelequipe . pic.twitter.com/I0cI0z0qrB
Календар Діамантової ліги-2022
- 30 червня. Стокгольм, Швеція.
- 6 серпня. Сілезія, Польща.
- 10 серпня. Монако, Монте-Карло.
- 26 серпня. Лозанна, Швейцарія.
- 2 вересня. Брюссель, Бельгія.
- 7 – 8 вересня. Цюріх, Швейцарія.