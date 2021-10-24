Нескучный гороскоп на сегодня: Раки в поисках спокойствия, а Стрельцы – цели

После рабочей субботы последнее воскресенье летнего времени подарит многим спортивный азарт. И ощущения безмятежности тем, кто к этому стремится.
Одним это воскресенье принесет славу и богатство, другим – менее материальные новости. И хочется верить, что для всех всегда найдется повод для праздника!
ОВЕН. 21 марта – 20 апреля
Вы несколько встревожены, на ум приходит подзабытая сентенция о том, что самая глубокая из пропастей – это финансовая.
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Ясность в решении проблемы придет сама собой, к вечеру вы даже не вспомните о сомнениях сегодняшнего дня.
ТЕЛЕЦ. 20 апреля – 20 мая
Сегодня важный день! Следует внимательно присмотреться к окружающим, кто-то замыслил непременно обыграть вас в покер. Или даже в шахматы!
Или переключить канал, когда вы на секунду утратите контроль над телевизионным пультом, а сегодня много интересного!
БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая – 21 июня
Сегодня приоритет – общение! Общение позволит вам лучше понять происходящее вокруг.
Сегодня Луна благоприятно воздействует на ваши партнерские отношения, и как следствие – и на романтические. Действуйте быстро, как лидер Формулы-1за кубок Гран-При, что этой ночью проходит в США.
РАК. 22 июня – 22 июля
Постарайтесь найти внутреннее спокойствие и душевный комфорт в общении с близкими. Звезды рекомендуют неспешную прогулку в парке, или небольшой терренкур к озеру.
В целом – день удачный.
ЛЕВ. 23 июля – 23 августа
Сегодня вам ничто не помешает взять тайм-аут и побыть в компании умного собеседника, а именно – себя. Есть что обсудить.
Например, оценить шансы вояжа сборной Украины по футболу на чемпионат мира – 2022. И будет ли нашим там настолько жарко, как это бывает в пустыне даже зимой?
ДЕВА. 24 августа – 22 сентября
Сегодня ваш любимый человек во всех смыслах будет в приподнятом настроении. И не мудрено – сегодня Эль-Елассико в Испании: Барселона – Реал.
Уж кто-то из них да поквитается за Динамо или за Шахтер!
ВЕСЫ. 23 сентября – 23 октября
Осторожность вам сегодня не помешает. Баланс ощущений и душевного спокойствия не нарушится, если вы будете действовать планомерно, не меняя резко планы и направление движения.
Ход жизни похож на слалом, и все же сегодня мягче входите в поворот.
СКОРПИОН. 24 октября – 22 ноября
Вам приятно провести время в каком-нибудь тихом местечке. Неплохо бы укрыться от непогоды, невзгод и проблем, которые вам досаждали последнее время, в небольшом уютном кафе у реки или озера.
Отдых восстановит силы, создаст оптимальный настрой на всю следующую неделю.
СТРЕЛЕЦ. 23 ноября – 21 декабря
Сегодня звезды рекомендуют Стрельцам быть несколько смелее и агрессивнее, чем обычно. Следует проявить инициативу, вспомнив золотое правило от классика: "Я хотя бы попытался".
И вы обязательно попадете в цель! И не менее важно определиться, а где она, эта цель?
КОЗЕРОГ. 22 декабря – 19 января
Проблемы, которые встанут сегодня перед Козерогами, совершенно несравнимы с проблемами главного тренера мадридского Реала Карло Анчелотти, что возникнут в Барселоне.
Потому напрягаться по поводу ваших проблем совсем не стоит – рассосутся сами.
ВОДОЛЕЙ. 20 января – 18 февраля
Лозунг сегодняшнего дня: вдохновение, обновление, едва ли не эволюция. Звезды дают вам "добро" во всех смыслах.
Вы наверняка найдете правильный путь!
РЫБЫ. 19 февраля – 20 марта
Сегодня вас ждет простая спокойная жизнь без излишеств. Меркурий и Марс в Весах, а это не очень благоприятное время в деловой сфере.
Потому правильным решением будет отложить дела до более благоприятного расположения звезд. Отложил же Усик взаимоотношения с Джошуа до 12-го раунда, и все в порядке – стал чемпионом мира!