Нескучный гороскоп на сегодня: Раки в поисках спокойствия, а Стрельцы – цели

Астрологический и спортивный прогноз на воскресенье, 24 октября, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 24 октября, для всех знаков зодиака / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

После рабочей субботы последнее воскресенье летнего времени подарит многим спортивный азарт. И ощущения безмятежности тем, кто к этому стремится.

Одним это воскресенье принесет славу и богатство, другим – менее материальные новости. И хочется верить, что для всех всегда найдется повод для праздника!

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ОВЕН. 21 марта – 20 апреля

Вы несколько встревожены, на ум приходит подзабытая сентенция о том, что самая глубокая из пропастей – это финансовая.

Ясность в решении проблемы придет сама собой, к вечеру вы даже не вспомните о сомнениях сегодняшнего дня.

ТЕЛЕЦ. 20 апреля – 20 мая

Сегодня важный день! Следует внимательно присмотреться к окружающим, кто-то замыслил непременно обыграть вас в покер. Или даже в шахматы!

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Или переключить канал, когда вы на секунду утратите контроль над телевизионным пультом, а сегодня много интересного!

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая – 21 июня

Сегодня приоритет – общение! Общение позволит вам лучше понять происходящее вокруг.

Сегодня Луна благоприятно воздействует на ваши партнерские отношения, и как следствие – и на романтические. Действуйте быстро, как лидер Формулы-1за кубок Гран-При, что этой ночью проходит в США.

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РАК. 22 июня – 22 июля

Постарайтесь найти внутреннее спокойствие и душевный комфорт в общении с близкими. Звезды рекомендуют неспешную прогулку в парке, или небольшой терренкур к озеру.

В целом – день удачный.

ЛЕВ. 23 июля – 23 августа

Сегодня вам ничто не помешает взять тайм-аут и побыть в компании умного собеседника, а именно – себя. Есть что обсудить.

Например, оценить шансы вояжа сборной Украины по футболу на чемпионат мира – 2022. И будет ли нашим там настолько жарко, как это бывает в пустыне даже зимой?

ДЕВА. 24 августа – 22 сентября

Сегодня ваш любимый человек во всех смыслах будет в приподнятом настроении. И не мудрено – сегодня Эль-Елассико в Испании: Барселона – Реал.

Уж кто-то из них да поквитается за Динамо или за Шахтер!

ВЕСЫ. 23 сентября – 23 октября

Осторожность вам сегодня не помешает. Баланс ощущений и душевного спокойствия не нарушится, если вы будете действовать планомерно, не меняя резко планы и направление движения.

Ход жизни похож на слалом, и все же сегодня мягче входите в поворот.

СКОРПИОН. 24 октября – 22 ноября

Вам приятно провести время в каком-нибудь тихом местечке. Неплохо бы укрыться от непогоды, невзгод и проблем, которые вам досаждали последнее время, в небольшом уютном кафе у реки или озера.

Отдых восстановит силы, создаст оптимальный настрой на всю следующую неделю.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября – 21 декабря

Сегодня звезды рекомендуют Стрельцам быть несколько смелее и агрессивнее, чем обычно. Следует проявить инициативу, вспомнив золотое правило от классика: "Я хотя бы попытался".

И вы обязательно попадете в цель! И не менее важно определиться, а где она, эта цель?

КОЗЕРОГ. 22 декабря – 19 января

Проблемы, которые встанут сегодня перед Козерогами, совершенно несравнимы с проблемами главного тренера мадридского Реала Карло Анчелотти, что возникнут в Барселоне.

Потому напрягаться по поводу ваших проблем совсем не стоит – рассосутся сами.

ВОДОЛЕЙ. 20 января – 18 февраля

Лозунг сегодняшнего дня: вдохновение, обновление, едва ли не эволюция. Звезды дают вам "добро" во всех смыслах.

Вы наверняка найдете правильный путь!

РЫБЫ. 19 февраля – 20 марта

Сегодня вас ждет простая спокойная жизнь без излишеств. Меркурий и Марс в Весах, а это не очень благоприятное время в деловой сфере.

Потому правильным решением будет отложить дела до более благоприятного расположения звезд. Отложил же Усик взаимоотношения с Джошуа до 12-го раунда, и все в порядке – стал чемпионом мира!