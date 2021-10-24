Ненудний гороскоп на сьогодні: Раки в пошуках спокою, а Стрільці – цілі

Астрологічний і спортивний прогноз на неділю, 24 жовтня, для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 24 жовтня, для всіх знаків зодіаку / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Після робочої суботи остання неділя літнього часу подарує багатьом спортивний азарт. І відчуття безтурботності тим, хто до цього прагне.

Одним ця неділя принесе славу і багатство, іншим – менш матеріальні новини. І хочеться вірити, що для всіх завжди знайдеться привід для свята!

Реклама

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Ви дещо стривожені, на думку спадає призабута сентенція про те, що найглибша з прірв – це фінансова.

Ясність у вирішенні проблеми прийде сама собою, до вечора ви навіть не згадаєте про сумніви сьогоднішнього дня.

ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Сьогодні важливий день! Слід уважно придивитися до оточуючих, хтось задумав неодмінно обіграти вас в покер. Або навіть в шахи!

Реклама

Або переключити канал, коли ви на секунду втратите контроль над телевізійним пультом, а сьогодні багато цікавого!

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Сьогодні пріоритет – спілкування! Спілкування дозволить вам краще зрозуміти, що відбувається навколо.

Сьогодні Місяць сприятливо впливає на ваші партнерські відносини, і як наслідок – і на романтичні. Дійте швидко, як лідер Формули-1 за кубок Гран-Прі, що цієї ночі проходить в США.

Реклама

РАК. 22 червня – 22 липня

Постарайтеся знайти внутрішній спокій і душевний комфорт в спілкуванні з близькими. Зірки рекомендують неспішну прогулянку в парку, або невеликий терренкур до озера.

В цілому – день вдалий.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Сьогодні вам ніщо не завадить взяти тайм-аут і побути в компанії розумного співрозмовника, а саме – себе. Є що обговорити.

Наприклад, оцінити шанси вояжу збірної України з футболу на чемпіонат світу – 2022. І чи буде нашим там настільки спекотно, як це буває в пустелі навіть взимку?

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Сьогодні ваша кохана людина в усіх сенсах буде в піднесеному настрої. І не дивно – сьогодні Ель-Елассіко в Іспанії: Барселона – Реал.

Вже хтось з них точно поквитається за Динамо або за Шахтар!

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Обережність вам сьогодні не завадить. Баланс відчуттів і душевного спокою не порушується, якщо ви будете діяти планомірно, не змінюючи різко плани і напрям руху.

Хід життя схожий на слалом, і все ж сьогодні м'якше входьте в поворот.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Вам приємно провести час в якомусь тихому містечку. Непогано б сховатися від негоди, негараздів і проблем, які вам дошкуляли останнім часом, в невеликому затишному кафе біля річки або озера.

Відпочинок відновить сили, створить оптимальний настрій на весь наступний тиждень.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Сьогодні зірки рекомендують Стрільцям бути дещо сміливішими і агресивнішими, ніж зазвичай. Слід проявити ініціативу, згадавши золоте правило від класика: "Я хоча б спробував".

І ви обов'язково потрапите в ціль! І не менш важливо визначитися, а де вона, ця ціль?

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Проблеми, які постануть сьогодні перед Козерогами, абсолютно непорівнянні з проблемами головного тренера мадридського Реала Карло Анчелотті, що виникнуть в Барселоні.

Тому напружуватися стосовно ваших проблем зовсім не варто – розсмокчуться самі.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Гасло сьогоднішнього дня: натхнення, оновлення, еволюція. Зірки дають вам "добро" у всіх сенсах.

Ви напевно знайдете правильний шлях!

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Сьогодні вас чекає просте спокійне життя без надмірностей. Меркурій і Марс у Терезах, а це не дуже сприятливий час в діловій сфері.

Тому правильним рішенням буде відкласти справи до більш сприятливого розташування зірок. Відклав ж Усик взаємини з Джошуа до 12-го раунду, і все в порядку – став чемпіоном світу!