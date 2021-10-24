23 жовтня 14:00
Верес 2
Маріуполь 0
23 жовтня 17:00
Ворскла 0
Шахтар 2
23 жовтня 19:30
Чорноморець 1
Львів 1
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
24 жовтня 17:15
Барселона --
Реал --
24 жовтня 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ліверпуль --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
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Брюгге --
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СЬОГОДНІ Спорт Інші новину спорту

Ненудний гороскоп на сьогодні: Раки в пошуках спокою, а Стрільці – цілі

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
24 жовтня, 07:43
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Астрологічний і спортивний прогноз на неділю, 24 жовтня, для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні, 24 жовтня, для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні, 24 жовтня, для всіх знаків зодіаку / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Після робочої суботи остання неділя літнього часу подарує багатьом спортивний азарт. І відчуття безтурботності тим, хто до цього прагне.

Одним ця неділя принесе славу і багатство, іншим – менш матеріальні новини. І хочеться вірити, що для всіх завжди знайдеться привід для свята!

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ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Ви дещо стривожені, на думку спадає призабута сентенція про те, що найглибша з прірв – це фінансова.

Ясність у вирішенні проблеми прийде сама собою, до вечора ви навіть не згадаєте про сумніви сьогоднішнього дня.

ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Сьогодні важливий день! Слід уважно придивитися до оточуючих, хтось задумав неодмінно обіграти вас в покер. Або навіть в шахи!

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Або переключити канал, коли ви на секунду втратите контроль над телевізійним пультом, а сьогодні багато цікавого!

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Сьогодні пріоритет – спілкування! Спілкування дозволить вам краще зрозуміти, що відбувається навколо.

Сьогодні Місяць сприятливо впливає на ваші партнерські відносини, і як наслідок – і на романтичні. Дійте швидко, як лідер Формули-1 за кубок Гран-Прі, що цієї ночі проходить в США.

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РАК. 22 червня – 22 липня

Постарайтеся знайти внутрішній спокій і душевний комфорт в спілкуванні з близькими. Зірки рекомендують неспішну прогулянку в парку, або невеликий терренкур до озера.

В цілому – день вдалий.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Сьогодні вам ніщо не завадить взяти тайм-аут і побути в компанії розумного співрозмовника, а саме – себе. Є що обговорити.

Наприклад, оцінити шанси вояжу збірної України з футболу на чемпіонат світу – 2022. І чи буде нашим там настільки спекотно, як це буває в пустелі навіть взимку?

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Сьогодні ваша кохана людина в усіх сенсах буде в піднесеному настрої. І не дивно – сьогодні Ель-Елассіко в Іспанії: Барселона – Реал.

Вже хтось з них точно поквитається за Динамо або за Шахтар!

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Обережність вам сьогодні не завадить. Баланс відчуттів і душевного спокою не порушується, якщо ви будете діяти планомірно, не змінюючи різко плани і напрям руху.

Хід життя схожий на слалом, і все ж сьогодні м'якше входьте в поворот.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Вам приємно провести час в якомусь тихому містечку. Непогано б сховатися від негоди, негараздів і проблем, які вам дошкуляли останнім часом, в невеликому затишному кафе біля річки або озера.

Відпочинок відновить сили, створить оптимальний настрій на весь наступний тиждень.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Сьогодні зірки рекомендують Стрільцям бути дещо сміливішими і агресивнішими, ніж зазвичай. Слід проявити ініціативу, згадавши золоте правило від класика: "Я хоча б спробував".

І ви обов'язково потрапите в ціль! І не менш важливо визначитися, а де вона, ця ціль?

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Проблеми, які постануть сьогодні перед Козерогами, абсолютно непорівнянні з проблемами головного тренера мадридського Реала Карло Анчелотті, що виникнуть в Барселоні.

Тому напружуватися стосовно ваших проблем зовсім не варто – розсмокчуться самі.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Гасло сьогоднішнього дня: натхнення, оновлення, еволюція. Зірки дають вам "добро" у всіх сенсах.

Ви напевно знайдете правильний шлях!

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Сьогодні вас чекає просте спокійне життя без надмірностей. Меркурій і Марс у Терезах, а це не дуже сприятливий час в діловій сфері.

Тому правильним рішенням буде відкласти справи до більш сприятливого розташування зірок. Відклав ж Усик взаємини з Джошуа до 12-го раунду, і все в порядку – став чемпіоном світу!

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2
Шахтар
12
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29
3
Ворскла
12
21:10
24
4
Дніпро-1
11
16:12
22
5
Зоря
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Олександрія
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Металіст 1925
12
15:14
19
8
Верес
12
12:12
18
9
Десна
12
14:17
18
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Інгулець
11
9:22
8
13
Львів
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8:20
7
14
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