Мир объединился вокруг Украины. Мощная поддержка от принца Гарри на Играх непокоренных

Несмотря на полномасштабную войну на территории Украины, которую развязала Россия, украинские участники смогли приобщится к соревнованиям Игр непокоренных.

Во время церемонии открытия, основатель Игр непокоренных герцог Сассекский, принц Гарри поддержал украинскую команду. В своем обращении принц подчеркнул, что участие украинской команды в Играх, это еще одна площадка, чтобы донести правду о войне в Украине.

