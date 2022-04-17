Мир объединился вокруг Украины. Мощная поддержка от принца Гарри на Играх непокоренных

Несмотря на полномасштабную войну на территории Украины, которую развязала Россия, украинские участники смогли приобщится к соревнованиям Игр непокоренных.

Во время церемонии открытия, основатель Игр непокоренных герцог Сассекский, принц Гарри поддержал украинскую команду. В своем обращении принц подчеркнул, что участие украинской команды в Играх, это еще одна площадка, чтобы донести правду о войне в Украине.

"Вы – часть семьи непокоренных. И мы не только отдаем вам уважение и честь – мы видим вас. Далеко ходить не надо – посмотрите на представительство команды Украины. Невозможно переоценить вашу смелость в том, что вы выбрали приехать сюда и быть здесь сейчас.

Вы сказали мне вчера, что решили присоединиться к нам на этой мировой арене, несмотря ни на что, не просто чтобы показать вашу силу, но и чтобы рассказать свою правду – единственную правду о том, что происходит в вашей стране.

Вы знаете, что мы вместе с вами. Мир объединен вокруг вас. И все же вы заслуживаете больше. И моя надежда заключается в том, что эти соревнования создадут возможность для нас, как глобального сообщества, быть для вас лучшей поддержкой", – цитирует принца Гарри Суспильне.Спорт.