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СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

"15-летняя девочка удовлетворяла желание Путина": эхо скандала в Пекине

Павел Василенко Павел Василенко Редактор Спорт Сегодня
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22 февраля, 20:48
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Российская фигуристка Камила Валиева стала главным антигероем Олимпийских игр в Пекине. 15-летняя спортсменка попалась на употреблении допинга. Но виновата не только она
Валиева стала жертвой амбиций Путина
Валиева стала жертвой амбиций Путина / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Олимпийские игры уже завершились, но в мире продолжают обсуждать главное событие Игр. На эту тему высказались уже все кому не лень: эксперты, бывшие и действующие спортсмены и даже звезды шоу-бизнеса.

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А теперь пришло время обычных любителей спорта. И нужно признать, что рассуждают они намного объективней, чем многие "эксперты".

"15-летние дети уже давно используются странами для участия в Олимпийских играх. Страны используют своих олимпийских спортсменов для демонстрации силы. Успех отдельного спортсмена часто забывают, а акцент смещается на команду его страны.

Мы наблюдали, как Россия использовала 15-летнюю девочку, чтобы удовлетворить желание президента Владимира Путина продемонстрировать российскую мощь.

Камила Валиева стала главным антигероем Олимпиады-2022
Камила Валиева стала главным антигероем Олимпиады-2022 / Фото: REUTERS

Камила Валиева лично пожертвовала собой, усердно работала и терпела других, контролирующих ее жизнь, чтобы благодаря своей уникальной блестящей способности завоевать олимпийскую золотую медаль.

Кульминацией ее усилий стало унизительное публичное разоблачение того, что ей давали запрещенный препарат для повышения работоспособности.

Камила Валиева
Камила Валиева / Фото: Reuters

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Ее последнее олимпийское выступление рассказало миру о ее личной боли. Действия ответственных взрослых в ее жизни равносильны жестокому обращению с детьми, поддерживаемому государством.

Мы все виноваты в том, что участвуем в ее мучительной судьбе. Олимпиада – это большой бизнес, а мы – его готовые потребители. Ни один бизнес не должен выживать за счет детей. Для участия в будущих Олимпийских играх всем спортсменам должно быть не менее 18 лет", – считает один из читателей Los Angeles Times.

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