Російська фігуристка Каміла Валієва стала головною антигероїнею Олімпійських ігор у Пекіні. 15-річна спортсменка попалася на вживанні допінгу. Але винна не лише вона

Валієва стала жертвою амбіцій Путіна / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Олімпійські ігри вже завершилися, але у світі продовжують обговорювати головну подію Ігор. На цю тему висловилися вже всі кому не ліньки – експерти, колишні та чинні спортсмени і навіть зірки шоу-бізнесу.

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А тепер настав час звичайних любителів спорту. І треба визнати, що міркують вони набагато об'єктивніше, ніж деякі "експерти".

15-річні діти вже давно використовуються країнами для участі в Олімпійських іграх. Країни використовують своїх олімпійських спортсменів для демонстрації сили. Успіх окремого спортсмена часто забувають, а акцент зміщується на команду його країни. Ми спостерігали, як Росія використала 15-річну дівчинку, щоб задовольнити бажання президента Володимира Путіна продемонструвати російську міць.

Каміла Валієва стала головною антигероїнею Олімпіади-2022 / Фото: REUTERS

Каміла Валієва особисто пожертвувала собою, старанно працювала і терпіла інших, які контролюють її життя, щоб завдяки своїй унікальній блискучій здатності здобути олімпійську золоту медаль. Кульмінацією її зусиль стало принизливе публічне викриття того, що їй давали заборонений препарат для підвищення працездатності.

Каміла Валієва / Фото: Reuters

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Її останній олімпійський виступ розповів світові про її особистий біль. Дії відповідальних дорослих у житті рівносильні жорстокому поводження з дітьми, підтримуваному державою. Ми всі винні в тому, що беремо участь у її болісній долі. Олімпіада – це великий бізнес, а ми – його готові споживачі. Жоден бізнес не має виживати за рахунок дітей. Для участі у майбутніх Олімпійських іграх усім спортсменам має бути не менше 18 років", – вважає один із читачів Los Angeles Times.

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