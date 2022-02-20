Шакалы! Тренер Валиевой впервые посмотрела на себя в зеркало

Этери Тутберидзе не понимает, почему ей перестали улыбаться после допинг-скандала Камилы Валиевой

Тайное стало явным: подопечную Тутберидзе поймали на допинге / Фото: Reuters

Тренер сборной РОК по фигурному катанию Этери Тутберидзе по окончании Олимпиады-2022 прервала свое молчание в соцсетях, прокомментировав главный скандал Игр – допинг своей 15-летней подопечной Камилы Валиевой.

"Камила Валиева – олимпийская чемпионка в командных соревнованиях, наша звездочка. Очень хрупкая и в то же время очень сильная спортсменка. Испытание, которое выпало Камиле, всей нашей команде нужно пройти вместе".

"Как же показательны такие ситуации – те, кто еще вчера улыбался, сегодня покидали трибуны, демонстративно игнорировали и как шакалы набросились, предлагая разные способы инквизиции. Тем лучше, этих людей судьба от нас отводит, как бы оголяя истину", – написала в Instagram Этери Тутберидзе.

Возможно, под шакалом Тутберидзе имела в виду саму себя?

Реклама

Напомним, после провального выступления в личном первенстве отношение к Камиле Валиевой окружения из команды РОК было словно к отработанному материалу – это подметил и глава Международного олимпийского комитета немец Томас Бах, раскритиковав поведение делегации страны-агрессора.

"После выступления Валиевой я видел, как сопровождающие встречали ее с холодом. У меня даже мурашки по коже пошли, холодно было на это смотреть. Вместо того, чтобы приободрить ее, ее встретили атмосферой холода. Если посмотреть на то, как люди в ее окружении проявляли себя в жестах, это были жесты отречения, неприятия. Думал об этом весь вечер. Неужели можно быть настолько холодным к своему спортсмену?" – отутюжил россиян Томас Бах.

Слезы Валиевой не трогают ее окружение / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

Напомним, Камила Валиева погорела на триметазидине.

РОК могут лишить золота, с помощью Валиевой добытого в командном турнире фигуристов.

При этом Валиевой грозит двухлетняя дисквалификация.

Реклама

А ее окружению – тюрьма по "закону Родченкова".