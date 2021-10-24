Спасибо, что хоть не в пижамах: бойцы MMA переходят в бои на подушках

На турнире по смешанным единоборствам в Бразилии зрителей развлекали необычным поединком. В клетке сошлись бойцы… с подушками

Бои на подушка набирают популярность

В поединке на подушках участвовали две девушки. В Сети пишут, что это реальные бойцы MMA, но в это раз они развлекались с подушками в руках.

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Кстати, несмотря на шуточный поединок, одной их них удалось отправить соперницу на канвас, но девушка быстро понялась на ноги с улыбкой на лице.

Кто-то из комментаторов под видео спросил, бывают ли в этом виде спорта нокауты. Автор видео написал, что впервые такое видит, но надеется, что да.

Кстати, битвы на подушках завоевывают все больше популярности. Уже даже есть первая в мире профессиональная лига по боям на подушках.

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"Профессиональный бой подушками – это самый захватывающий новый вид спорта в мире", – анонсируют свои турниры в лиге.