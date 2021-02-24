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Рим спасет только чудо! "Бавария" убила интригу в Лиге чемпионов

24 февраля, 00:07

Елена Павлова Елена Павлова

Уже в первом тайме мюнхенцы отправили в ворота гостей три безответных мяча

Интрига в паре "Бавария" – "Лацио" умерла уже после первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов. В Риме прошлогодний победитель турнира четыре раза расписался в воротах итальянской команды и фактически снял все вопросы. При этом три мяча мюнхенцы забили уже в первом тайме.

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"Бавария"

"Бавария" / Фото: Reuters

Главный голеадор "Баварии" Роберт Левандовски открыл счет уже на 9-й минуте встречи. На 24-й минуте поединка Джамал Мусиала упрочил преимущество гостей, в конце первого тайма, на 42-й минуте, форвард мюнхенцев Лерой Зане довел счет до разгромного – 3:0.

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Второй тайм начался для "Лацио" также печально. На 47-й минуте защитник римской команды Франческо Ачерби отправил мяч в свои ворота. Но через две минуты маленькую надежду итальянцам подарил хавбек Хоакин Корреа, сократив отставание в счете – 1:4.

Тем не менее 17 марта в Германии римлянам поможет только чудо. Хотя мюнхенская команда не идеальная, и накануне "Бавария" сенсационно проиграла в чемпионате.

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