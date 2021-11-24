"Кто скажет, что играли хорошо, тот враг Динамо": агент проехался по киевлянах

Динамовцам досталось от Вячеслава Заховайло после того, как они досрочно потеряли шансы на евровесну

Динамо осталось без евровесны / Фото: Коллаж: Сегодня

Известный украинский футбольный агент Вячеслав Заховайло, проживающий в Праге, раскритиковал Динамо после поражения от Баварии 1:2 и потери всяких шансов на евровесну.

"Динамо – Бавария – 1:2. Для каждого киевлянина, старше пятидесяти лет, эта афиша вызывает чувства гордости. Для нынешнего... Стыдливо опушенные глазки. Нет у нынешних мальчиков спортивной агрессии, и не могут они переступить через "не могу". Многие из них начинают меня раздражать. Сидеть в теплой ванне им нравится. Это все, конечно же, мои эмоции, и я извиняюсь за них".

"Если кто-то скажет, что играли хорошо, либо они старались... Тот враг Динамо.... Нам нужен результат, а не ваши отмазки".

"Достойно? На хлеб не намажешь. Достойно – это только победа", – написал у себя в Facebook Заховайло.

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