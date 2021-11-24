23 ноября 19:44
Динамо 1
Бавария 2
23 ноября 19:45
Вильярреал 0
Манчестер Юнайтед 2
23 ноября 22:00
Барселона 0
Бенфика 0
23 ноября 22:00
Янг Бойз 3
Аталанта 3
23 ноября 22:00
Лилль 1
Зальцбург 0
23 ноября 22:00
Севилья 2
Вольфсбург 0
23 ноября 22:00
Мальме 1
Зенит 1
23 ноября 22:00
Челси 4
Ювентус 0
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
26 ноября 19:30
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
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Динамо без евровесны: Луческу назвал виновных

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
24 ноября, 08:30
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Киевляне за тур до финиша группового раунда ЛЧ потеряли шансы на евровесну вследствие своего поражения от Баварии и ничьей Бенфики с Барселоной. Это на совести судей, считает Луческу
Луческу уверен, что на Буяльском был пенальти
Луческу уверен, что на Буяльском был пенальти / Фото: Reuters

По мнению Мирчи Луческу, Динамо бы не проиграло Баварии 1:2, а следовательно, сохранило бы шансы попасть в 1/16 Лиги Европы, если бы в первом тайме матча с мюнхенцами при счете 0:1 турецкий судья Халил Мелер назначил пенальти за фол на Виталии Буяльском.

Но рефери этого не сделал.

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"На Буяльском был пенальти: если бы его назначили и мы бы открыли счет, то картина на поле стала бы наверняка другой", – приводит слова Луческу официальный сайт Динамо.

"Повторюсь, что гранды всегда пользуются особым отношением со стороны судей, они их защищают. Сегодня мы в очередной раз в этом убедились. Мы не заслуживали поражения", – добавил главный тренер киевлян.

В последнем туре ЛЧ в группе Е, 8 декабря, сыграют Бавария – Барселона и Бенфика – Динамо. Если Бенфика победит в Лиссабоне, а Барселона не выиграет в Мюнхене, то каталонцы окажутся за бортом плей-офф Лиги чемпионов.

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Динамо, независимо от результатов этих матчей, останется на последней строчке в группе.

В прошлом сезоне, напомним, Динамо заняло третью строчку в своем квартете, опередив Ференцварош, благодаря чему сумело пробиться в евровесну.

Групповой этап
Группа E
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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Бавария Бавария Бав
5
5
0
0
19
3
16
15
Забитые 19
Пропущеные 3
Разница 16
Результаты последних матчей: В В В В В
2
Барселона Барселона Бар
5
2
1
2
2
6
-4
7
Забитые 2
Пропущеные 6
Разница -4
Результаты последних матчей: Н В В П П
3
Бенфика Бенфика Бен
5
1
2
2
5
9
-4
5
Забитые 5
Пропущеные 9
Разница -4
Результаты последних матчей: Н П П В Н
4
Динамо Динамо Дин
5
0
1
4
1
9
-8
1
Забитые 1
Пропущеные 9
Разница -8
Результаты последних матчей: П П П П Н

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Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтер
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Днепр-1
15
24:15
31
5
Заря
15
34:18
29
6
Александрия
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металлист 1925
15
16:24
19
10
Колос
14
9:21
14
11
Рух
14
13:20
13
12
Львов
15
11:23
13
13
Черноморец
15
17:35
11
14
Ингулец
14
11:25
10
15
Минай
14
10:22
9
16
Мариуполь
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