Динамо без евровесны: Луческу назвал виновных

Киевляне за тур до финиша группового раунда ЛЧ потеряли шансы на евровесну вследствие своего поражения от Баварии и ничьей Бенфики с Барселоной. Это на совести судей, считает Луческу

Луческу уверен, что на Буяльском был пенальти / Фото: Reuters

По мнению Мирчи Луческу, Динамо бы не проиграло Баварии 1:2, а следовательно, сохранило бы шансы попасть в 1/16 Лиги Европы, если бы в первом тайме матча с мюнхенцами при счете 0:1 турецкий судья Халил Мелер назначил пенальти за фол на Виталии Буяльском.

Но рефери этого не сделал.

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"На Буяльском был пенальти: если бы его назначили и мы бы открыли счет, то картина на поле стала бы наверняка другой", – приводит слова Луческу официальный сайт Динамо.

"Повторюсь, что гранды всегда пользуются особым отношением со стороны судей, они их защищают. Сегодня мы в очередной раз в этом убедились. Мы не заслуживали поражения", – добавил главный тренер киевлян.

В последнем туре ЛЧ в группе Е, 8 декабря, сыграют Бавария – Барселона и Бенфика – Динамо. Если Бенфика победит в Лиссабоне, а Барселона не выиграет в Мюнхене, то каталонцы окажутся за бортом плей-офф Лиги чемпионов.

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Динамо, независимо от результатов этих матчей, останется на последней строчке в группе.

В прошлом сезоне, напомним, Динамо заняло третью строчку в своем квартете, опередив Ференцварош, благодаря чему сумело пробиться в евровесну.