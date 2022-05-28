Канада – Чехия: где смотреть полуфинал ЧМ-2022 по хоккею

В субботу, 28 мая, будут сыграны матчи 1/2 финала чемпионата мира по хоккею. В Тампере встретятся сборные Канады и Чехии.
Когда начало? Стартовый свисток прозвучит в 18:20 по киевскому времени.
Где смотреть? В Украине прямая трансляция матча Канада – Чехия будет на телеканале Спорт 1.
Путь в финал
Сборная Канады отыграла три шайбы и вырвала победу в овертайме у шведов – 4:3.
А команда Чехии спокойно разобралась с Германией – 4:1.
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Кто фаворит
В букмекерских конторах считают небольшими фаворитами действующих чемпионов мира.
Котировки на основное время:
- Победа Канады – 2.17
- Ничья – 4.20
- Победа Чехии – 2.80
Коэффициент на исход матча:
- Проход Канады – 1.70
- Проход Чехии – 2.15
Достижения
Канада – самая титулованная сборная мира. В активе "Кленовых листьев" 27 золотых медалей. В прошлом году в финале Канада обыграла Финляндию – 3:2.
Чешская сборная единственная в современной истории, которая смогла выиграть чемпионат мира три раза подряд (1999, 2000, 2001). Всего на ее счету – шесть титулов.
На ЧМ-2021 сборная Чехии заняла седьмое место, проиграв в четвертьфинале Финляндии – 0:1.