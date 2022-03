Думали ковид исчез? Чемпион Формулы-1 пропустит гонку

Пилот Астон Мартин Себастьян Феттель не сможет принять участие в Гран-при Саудовской Аравии, который состоится в эти выходные.

Тест Феттеля на коронавирус вновь показал положительный результат. Себастьяна заменит немец Нико Хюлькенберг.

Феттель четырежды становился чемпионом Формулы-1. А пропускает этапы Ф-1 впервые с 2007 года.

На счету немецкого гонщика 279 стартов подряд в Гран-при в составе таких команд, как Торо Россо, Ред Булл, Феррари и Астон Мартин.

Ранее мы писали, что немецкий гонщик Нико Росберг поддержал Украину в войне с Россией и собирает помощь для нашей страны.

We hope this can be of a little help in this terrible situation I'd like to encourage you to connect with charities, organizations, and projects in your area to donate and supportespecially medical and care products are needed.



Thank you!! pic.twitter.com/Oe12iUhTUW