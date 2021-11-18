Зинченко получил "Золотой мяч" (фото)

Футболисту Манчестер Сити дал подержать самую престижную индивидуальную награду мирового футбола ее реальный обладатель Игорь Беланов

Зинченко с "Золотым мячом" и Белановым / Фото: Instagram

Александр Зинченко, которому после победы над Боснией дочка показала неприличный жест, похвастался встречей с легендой украинского футбола – Игорем Белановым.

Беланов дал Зинченко подержать в руках "Золотой мяч" – приз лучшему футболисту Европы, который экс-динамовец завоевал в 1986 году.

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"С одним из трех украинских обладателей "Золотого мяча", – подписал в Instagram совместное фото с Белановым 24-летний Зинченко, ранее выступавший в сборной страны под руководством обладателя "Золотого мяча"-2004 Андрея Шевченко.

"Саня, ждем, когда привезешь в Украину четвертый!" – пишут фолловеры Зинченко.

Три украинских обладателя "Золотого мяча" – Шевченко, Блохин и Беланов

Отметим, что обладателя "Золотого мяча"-2021 объявят 29 ноября. Главными претендентами на награду называют Роберта Левандовски и Лионеля Месси.

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