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Зинченко может стать частью ограбления Ман Сити со стороны наследника Абрамовича

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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29 июня, 21:19
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Новый владелец Челси хочет подписать украинца, а также его партнеров по команде Натана Аке и Рахима Стерлинга
Зинченко vs Канте. Манчестер Сити vs Челси
Зинченко vs Канте. Манчестер Сити vs Челси / Фото: Getty Images

За последние сезоны украинец Александр Зинченко стал игроком основной обоймы Манчестер Сити. Украинец четырежды становился чемпионом Англии, а также выходил в финал Лиги чемпионов.

Однако Александр выходит в основе не так часто. Да и Пеп Гвардиола использует Зинченко на позиции левого защитника, а не в центре поля. Это может подтолкнуть украинца к смене клуба.

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К тому же, в его услугах уже заинтересовались Арсенал, Эвертон и Вест Хэм. Теперь же, как сообщает Daily Mail, на Зинченко положил глаз сам Челси.

Новый хозяин лондонцев Тодд Боэли готов потратиться на трансферы и поставил за цель "ограбить" Ман Сити на тройку игроков. Помимо Александра, "синие" заинтересованы в защитнике Натане Аке (к слову, воспитанник Челси) и вингере Рахиме Стерлинге.

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Ожидается, что Манчестер Сити не будет против трансфера, если сам Зинченко этого захочет. К тому же манкунианцы готовятся подписать Марка Кукурелью на левый фланг обороны, что усложнит конкуренцию для украинца. Контракт Александра действует до 2024 года.

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