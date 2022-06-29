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Зінченко може стати частиною пограбування Ман Сіті з боку спадкоємця Абрамовича

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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29 червня, 21:19
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Новий власник Челсі хоче підписати українця, а також його партнерів за командою Натана Аке та Рахіма Стерлінга
Зінченко vs Канте. Манчестер Сіті vs Челсі
Зінченко vs Канте. Манчестер Сіті vs Челсі / Фото: Getty Images

За останні сезони українець Олександр Зінченко став гравцем основної обойми Манчестер Сіті. Українець чотири рази ставав чемпіоном Англії, а також виходив у фінал Ліги чемпіонів.

Однак Олександр виходить в основі не так часто. Та й Пеп Гвардіола використовує Зінченка на позиції лівого захисника, а не у центрі поля. Це може спонукати українця до зміни клубу.

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До того ж, у його послугах уже зацікавилися Арсенал, Евертон та Вест Хем. Тепер, як повідомляє Daily Mail, на Зінченка поклав око сам Челсі

Новий господар лондонців Тодд Боелі готовий витратитися на трансфери і поставив за мету "пограбувати" Ман Сіті на трійку гравців. Крім Олександра, "сині" зацікавлені у захиснику Натані Аке (до речі, вихованець Челсі) та вінгері Рахімі Стерлінгу.

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Очікується, що Манчестер Сіті не буде проти трансферу, якщо сам Зінченко цього захоче. До того ж, манкуніанці готуються підписати Марка Кукурелью на лівий фланг оборони, що ускладнить конкуренцію для українця. Контракт Олександра діє до 2024 року.

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