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Приклад для ФІФА. Екс-клуб Абрамовича відмовився від мови країни-агресора

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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27 червня, 15:02
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Лондонський Челсі обриває всі зв'язки з російською спадщиною свого попереднього власника
Джанні Інфантіно не варто підігравати Росії
Джанні Інфантіно не варто підігравати Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

Понад двадцять років британський гранд фінансувався з гаманця російського олігарха Романа Абрамовича. Військова авантюра Росії позбавила мільярдера улюбленої іграшки.

У травні цього року лондонський Челсі отримав нового власника в особі американця Тодда Болі.

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Для того, щоб якнайшвидше позбутися неприємного російського шлейфу, офіційний сайт клубу прибрав російськомовну версію порталу. Зараз, крім англійської мови, сайт можна переглядати китайською, японською, таїландською, індонезійською та іспанською мовами. До речі, російськомовну версію сайт мав із 2005 року.

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Додамо, що британський клуб подав гарний приклад для ФІФА. Як відомо, у березні цього року Міжнародна футбольна федерація проголосувала за новий статус для мови країни-агресора. І це незважаючи на криваву бійню, яку влаштував кремлівський диктатор у центрі Європи.

Втім, дружбі президента ФІФА Джанні Інфантіно та російського фюрера не варто дивуватися. У 2019 році Путін нагородив Інфантіно орденом Дружби народів. Мабуть футбольним чиновникам із Цюріха російські гроші не пахнуть кров'ю.

На думку ФІФА, злочинів Росії недостатньо, щоб відлучити варварів від змагань
На думку ФІФА, злочинів Росії недостатньо, щоб відлучити варварів від змагань / Фото: Колаж: Сьогодні

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