Зінченка може покинути Манчестер Сіті. Два клуби АПЛ хочуть українця

Манкуніанці не проти відпустити Олександра в Арсенал або Вест Хем, якщо він сам цього захоче

Олександр Зінченко / Фото: Instagram

В останні роки Олександр Зінченко завоював собі місце в основній обоймі Манчестер Сіті. Українець уже чотири рази став чемпіоном Англії, а минулого сезону вийшов із командою у фінал Ліги чемпіонів.

Щоправда, Олександр не так часто виходить основою. До того ж Пеп Гвардіола майже завжди використовує українця на нерідній позиції лівого захисника. Це може підштовхнути Зінченка до зміни клубу. Раніше про інтерес до гравця виявляв Евертон.

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Як повідомляє Evening Standard, не проти підписати українця і два лондонські клуби – Арсенал та Вест Хем. Команди підкуповує універсалізм Олександра, який може закрити кілька позицій.

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Очікується, що Манчестер Сіті не буде проти трансферу, якщо сам Зінченко захоче змінити прописку. Контракт українця з манкуніанцями діє до 2024 року. Цього сезону Зінченко відіграв за Ман Сіті 28 матчів, оформивши п'ять асистів.