13 ноября 16:00
Босния и Герцеговина --
Финляндия --
13 ноября 21:45
Франция --
Казахстан --
16 ноября 21:45
Босния и Герцеговина --
Украина --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Маска, кто ты? Маска, кто ты? 🇪🇺 Красная зона ЕС ⚠ Палач Палыч 📲 Операция Цифровизация
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Я люблю Россию, позовите в сборную! Бывший тренер Динамо унижается ради работы

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
13 ноября, 14:04
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Испанский тренер Рауль Рианчо, работавший в тренерском штабе Сергея Реброва в Динамо, признался в любви к России ради получения там работы
Рауль Рианчо просится в сборную России
Рауль Рианчо просится в сборную России

Риачно даже успел поработать в тренерском штабе сборной Украины, после чего неожиданно ушел в московский Спартак – сначала ассистентом, а затем исполняющим обязанности главного тренера.

Читайте также: "Терпеть это нельзя было": Суркис рассказал, почему уволил Рианчо из "Динамо"

Реклама

Рауль Рианчо
Рауль Рианчо / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Но с 2018 года, когда он покинул российский клуб, Рианчо находится без работы.

В недавнем интервью испанец принялся расхваливать игру сборной России и прямым текстом попросился в тренерский штаб Валерия Карпина.

Реклама

"Сборная России демонстрирует фантастическую игру. Уверен, что команда Карпина полетит в Катар. С Хорватией, конечно, будет сложно, но я не сомневаюсь в успехе России.

Хочу обратиться к Валерию Георгиевичу: "Карпин, позови меня в сборную! Мы выиграем ЧМ в Катаре, я люблю Россию".

В сборной России все 11 игроков – великие профессионалы своего дела. Я завидую вашему главному тренеру", – цитирует Рианчо bookmaker-ratings.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
ТОП-матчи

Босния и Герцеговина

16 нояб

21:45

Украина

3.28

3.40

2.37
Девушки покера
PokerMatch

Кейт
Линдси

США
Фото красотки
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2016К
2
Александр Усик Александр Усик
1607К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1465К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
827К
6
Иван Редкач Иван Редкач
719К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
644К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
517К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
496К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
14
38:8
35
2
Динамо
14
35:7
35
3
Заря
14
33:16
29
4
Ворскла
14
23:11
28
5
Днепр-1
14
21:14
28
6
Александрия
14
14:10
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металлист 1925
14
16:22
19
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
13
8:21
11
12
Черноморец
14
16:29
11
13
Львов
14
9:22
10
14
Ингулец
13
9:23
9
15
Минай
13
8:20
8
16
Мариуполь
14
17:32
7
Показать больше
Пятница, 19 ноября
19:30
Смотри на:
Суббота, 20 ноября
14:00
Смотри на:
17:00
Смотри на:
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять