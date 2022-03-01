"В Волновахе настоящий ад!" Защитник российского клуба в шоке от оккупантов

Футболист московского Динамо Иван Ордец наконец-то увидел, что несет в Украину "русский мир"

Иван Ордец увидел, что несет "русский мир" / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты ведут войну на уничтожение украинского народа. В этом смог убедится футболист российского Динамо Иван Ордец.

В его родной Волновахе российские нелюди устроили гуманитарную катастрофу. Шокированный футболист призвал сделать зеленый коридор для жителей Волновахи, но опять забыл назвать имя преступника.

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"Пока везде затишье, в Волновахе настоящий ад. Это гуманитарная катастрофа, люди умирают без еды и воды. Родители звонят детям, прощаются. То, что происходит в моем родном городе – бесчеловечно, мирное население поливают Градом. Дайте зеленый коридор людям. Нужна срочная помощь. Кто-нибудь, помогите людям. Срочно! В Волновахе устроили котел. Города не осталось, все горит. Родные уже сутки не выходят на связь. На улицах лежат трупы. Нужно просить у государства дать хотя бы несколько часов, чтобы сделать зеленый коридор, чтобы эвакуировать людей", – написал Ордец в своем Instagram.

Отметим, что в 2019 году Иван Ордец стал футболистом московского Динамо. Тогда для него был "спорт вне политики", и он закрывал глаза на преступления российского режима. А в ноябре 2021 года украинец продлил контракт с российским клубом.

Иван Ордец. Фото: ФК "Динамо" Москва

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Вчера стало известно, что Иван Ордец, а также тренер московского Динамо Андрей Воронин покинули Россию.