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В Катаре открыли стадион, который обрежут после мундиаля

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
23 октября, 08:51
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В Дохе построили арену на 40 тысяч зрителей, которая примет матчи чемпионата мира. А после ЧМ-2022 количество мест на стадионе сократят в два раза
Стадион Аль-Тумама в Дохе
Стадион Аль-Тумама в Дохе / Фото: REUTERS

Стадион "Аль-Тумама", который примет матчи чемпионата мира 2022 года в Катаре, сдали в эксплуатацию.

Арена расположена в столице Катара Дохе. Это первый стадион, спроектированный катарским архитектором Ибрагимом Джайдой. По форме он напоминает гафию – мужской головной убор, который является важной частью традиционного костюма этой местности. Вместимость стадиона составляет 40 тысяч человек.

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Он будет принимать матчи вплоть до стадии четвертьфинала. После завершения турнира вместимость стадиона будет уменьшена до 20 000, а излишки зрительских кресел будут переданы в развивающиеся страны.

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"Катар продолжает удивлять футбольный мир, и это продолжится до конца чемпионата мира. Стадион "Аль-Тумама" – еще одно произведение искусства, имеющее большое значение для страны. Я мечтаю скорее стать свидетелем первого чемпионата мира на Ближнем Востоке. Также я хотел бы поблагодарить эмира Катара за те усилия, которые страна прикладывает для того, чтобы провести лучший чемпионат мира", – сказал президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино.

На месте верхних трибун появится бутик-отель, а на территории стадиона – филиал всемирной известной клиники Aspetar Sports Clinic. Таким образом, стадион не перестанет быть полезным в течение многих лет после завершения чемпионата мира по футболу.

Официальное открытие арены прошло перед началом финального матча ежегодного Кубка эмира Катара, в котором Аль-Садд обыграл Аль-Райян. Основное время завершилось вничью (1:1), а в серии пенальти команда, ведомая Хави, оказалась точнее (5:4).

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Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря в пяти городах на восьми стадионах.

стадионЧМ-2022
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