Украинская дуэль в Италии. Ассист Малиновского помог Аталанте победить Специю

Руслан Малиновский сразился в Серии А против Виктора Коваленко. Оба играли, но очной дуэли не получилось

Аталанта выиграла у Специи. Малиновский отдал ассист / Фото: Коллаж: Сегодня

В итальянской Серии А состоялось противостояние украинских легионеров. Специя Виктора Коваленко, который остался в запасе на матч, принимал Аталанту с Русланом Малиновским в стартовом составе.

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В прошлом туре украинский хавбек клуба из Бергамо отдал изящных голевой пас и спас команду от поражения. Свое мастерство ассистента Малиновский продемонстрировал и в матче против Специи. Тонкая передача украинца на Муриэля позволила колумбийцу открыть счет в матче.

Специя смогла отыграть до перерыва благодаря точному удару Верде.

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Во втором тайме Малиновского заменили на 59 минуте при счет 1:1, а через 9 минут на поле снова появился украинец. Выход Коваленко не изменил общий сюжет игры. Аталанта продолжала атаковать и таки добилась успеха дважды. Голы Джимсити и Пашалича позволили Аталанте победить 3:1.

Таким образом Аталанта оставляет шансы на попадание в топ-7 чемпионата Италии, чтобы попасть в еврокубки.