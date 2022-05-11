У экс-игрока Шахтера и сборной Украины пропал родственник в Донецкой области

Петренко Иван Анатольевич служит в ВСУ и уже пять дней не выходит на связь со своей дочерью и женой Ивана Петряка

Иван и Юлия Петряки потеряли родственника в Донецкой области

Полномасштабная война России против Украины сплотила наш народ вокруг борьбы с агрессором. Многие обычные рабочие, а также спортсмены и представители других профессий вступили в ряды ВСУ или теробороны для защиты страны.

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Так, воевать с агрессором пошел и Петренко Иван Анатольевич – тесть экс-игрока сборной Украины Ивана Петряка. Впрочем, стало известно, что мужчина пропал без вести, о чем на своей страничке в Instagram сообщила его дочь Юлия Петряк.

"Ищу своего отца – Петренко Иван Анатольевич, 09.02.74. В последний раз был на связи 6 мая, находился в Донецкой области, в районе Авдеевки. Буду благодарна за любую информацию и репост".

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Отметим, что нынче Иван Петряк выступает в чемпионате Венгрии за МОЛ Фехервар. В 31 матче за сезон вингер оформил 8 голов. Его команда финиширует на четвертом месте в местной лиге.

Ранее стало известно, что Петряк приютил в своем доме в Венгрии 8 беженцев из Украины. Также полузащитник помогает Вооруженным силам Украины с закупкой касок и бронежилетов.