Приютил у себя дома 8 беженцев. Трогательная история экс-футболиста Шахтера

Российские захватчики оставили без жилья тысячи украинских семей. Футболист Иван Петряк оказывает помощь землякам, которые остались без крова над головой.

"Просто одна маленькая история. Украинский футболист Иван Петряк, играющий за венгерский Фехервар, принял к себе 8 человек из Украины. У Вани семья, двое детей и дом на 65 квадратов под Будапештом. Ваня полностью обеспечивает их пребывание в Венгрии.

Кроме того, помогает с закупкой касок и бронежилетов для вооруженных сил. Готов и танк купить, но не знает где! Я знаю его как порядочного человека и скромного парня, но не поделиться не могу!" – написал журналист Владимир Зверов в Facebook.