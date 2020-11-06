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Турецкий форвард "Лилля" разгромил "Милан" историческим хет-триком

6 ноября, 11:03

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

23-летний Юсуф Языджи дважды забил по три мяча на групповом этапе Лиге Европы

Знаменательное событие произошло в матче третьего тура Лиги Европы в Милане. Мало того, что "россо-нери" проиграли на своем поле французскому "Лиллью" с разгромным счетом, так они еще позволили забить все три мяча одному футболисту. Напомним все результаты матчей Лиги Европы 5 ноября.

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23-летний турецкий полузащитник Юсуф Языджи отличился на поле "Сан-Сиро" на 23-й, 56-й и 59-й минутах. Первый мяч он забил с пенальти, которое сам и заработал. Для парня этот хет-трик стал вторым в нынешнем турнире. Причем, ранее он трижды огорчил чешскую "Спарту" в Праге. Как оказалось, никто ранее в истории еврокубков не делал два хет-трика в гостях в одном сезоне. Уникальное достижение!

Потрясающая результативность Языджи позволяет "Лиллю" лидировать в квартете Н с семью очками.

К слову, во французский клуб Юсуф перешел из турецкого "Трабзонспора". Теперь ждем действий от "Милана", который любит покупать игроков, которые его огорчают.

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Читайте также о том, что голевая передача Яремчука не спасла "Гент" от поражения "Црвене звезде".

Смотрите обзор матча "Милан" – "Лилль":

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