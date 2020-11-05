Расписание, трансляции и результаты матчей Лиги Европы 5 ноября

На сегодня запланированы 24 матча третьего тура Лиги Европы. Единственный представитель Украины в турнире, луганская "Заря" пытается набрать первые очки в дуэли с гостями из Греции. Наш сайт ведет онлайн матча "Заря" – АЕК.
Вашему вниманию – расписание матчей, трансляции на ТВ и в интернете, турнирные таблицы всех 12 групп.
Группа G
22:00. "Заря" (Украина) – АЕК (Греция), ТВ: "Футбол 2"
22:00. "Лестер" (Англия) – "Брага" (Португалия)
Группа H:
22:00. "Милан" (Италия) – "Лилль" (Франция), ТВ: "Футбол 1"
22:00. "Селтик" (Шотландия) – "Спарта" (Чехия)
Группа I
19:55. "Сивасспор" (Турция) – "Карабах" (Азербайджан)
22:00. "Вильярреал" (Испания) – "Маккаби" (Т-А, Израиль)
Группа J
19:55. "Лудогорец" (Болгария) – "Тоттенхэм" (Англия), ТВ: "Футбол 3"
22:00. "Антверпен" (Бельгия) – ЛАСК (Австрия)
Группа K
22:00. "Фейеноорд" (Нидерланды) – ЦСКА (Россия)
22:00. "Динамо" (Зг, Хорватия) – "Вольфсберг" (Австрия)
Группа L
22:00. "Црвена звезда" (Сербия) – "Гент" (Бельгия), ТВ: "Футбол 1" (23:55)
22:00. "Хоффенхайм" (Германия) – "Слован" (Чехия)
Группа А
19:55. "Рома" (Италия) – "ЧФР Клуж" (Румыния)
22:00. "Янг Бойз" (Швейцария) – ЦСКА (София, Болгария)
Группа В
19:55. "Рапид" (Австрия) – "Дандолк" (Ирландия)
22:00. "Арсенал" (Англия) – "Мольде" (Норвегия)
Группа C
19:55. "Славия" (Чехия) – "Ницца" (Франция)
19:55. "Хапоэль" (Б-Ш, Израиль) – "Байер" (Германия)
Группа D
19:55. "Лех" (Польша) – "Стандард" (Бельгия)
19:55. "Бенфика" (Португалия) – "Рейнджерс" (Шотландия), ТВ: "Футбол 1"
Группа E
19:55. "Омония" (Кипр) – "Гранада" (Испания)
19:55. ПАОК (Греция) – ПСВ (Нидерланды)
Группа F
19:55. "Реал Сосьедад" (Испания) – "АЗ Алкмаар" (Нидерланды)
19:55. "Риека" (Хорватия) – "Наполи" (Италия)
Напомним, что "Заря" на АЕК получила арбитра-британца.
В интернете матчи можно смотреть на платформе OLL.TV.
Смотрите, как ЛАСК и "Лудогорец" неделю назад забили семь мячей:
Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы
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