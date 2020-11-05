Расписание, трансляции и результаты матчей Лиги Европы 5 ноября

В четверг играют все 48 команд-участниц группового этапа. "Заря" принимает АЕК

На сегодня запланированы 24 матча третьего тура Лиги Европы. Единственный представитель Украины в турнире, луганская "Заря" пытается набрать первые очки в дуэли с гостями из Греции. Наш сайт ведет онлайн матча "Заря" – АЕК.

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Вашему вниманию – расписание матчей, трансляции на ТВ и в интернете, турнирные таблицы всех 12 групп.

Группа G

22:00. "Заря" (Украина) – АЕК (Греция), ТВ: "Футбол 2"

22:00. "Лестер" (Англия) – "Брага" (Португалия)

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Группа H:

22:00. "Милан" (Италия) – "Лилль" (Франция), ТВ: "Футбол 1"

22:00. "Селтик" (Шотландия) – "Спарта" (Чехия)

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Группа I

19:55. "Сивасспор" (Турция) – "Карабах" (Азербайджан)

22:00. "Вильярреал" (Испания) – "Маккаби" (Т-А, Израиль)

Группа J

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19:55. "Лудогорец" (Болгария) – "Тоттенхэм" (Англия), ТВ: "Футбол 3"

22:00. "Антверпен" (Бельгия) – ЛАСК (Австрия)

Группа K

22:00. "Фейеноорд" (Нидерланды) – ЦСКА (Россия)

22:00. "Динамо" (Зг, Хорватия) – "Вольфсберг" (Австрия)

Группа L

22:00. "Црвена звезда" (Сербия) – "Гент" (Бельгия), ТВ: "Футбол 1" (23:55)

22:00. "Хоффенхайм" (Германия) – "Слован" (Чехия)

Группа А

19:55. "Рома" (Италия) – "ЧФР Клуж" (Румыния)

22:00. "Янг Бойз" (Швейцария) – ЦСКА (София, Болгария)

Группа В

19:55. "Рапид" (Австрия) – "Дандолк" (Ирландия)

22:00. "Арсенал" (Англия) – "Мольде" (Норвегия)

Группа C

19:55. "Славия" (Чехия) – "Ницца" (Франция)

19:55. "Хапоэль" (Б-Ш, Израиль) – "Байер" (Германия)

Группа D

19:55. "Лех" (Польша) – "Стандард" (Бельгия)

19:55. "Бенфика" (Португалия) – "Рейнджерс" (Шотландия), ТВ: "Футбол 1"

Группа E

19:55. "Омония" (Кипр) – "Гранада" (Испания)

19:55. ПАОК (Греция) – ПСВ (Нидерланды)

Группа F

19:55. "Реал Сосьедад" (Испания) – "АЗ Алкмаар" (Нидерланды)

19:55. "Риека" (Хорватия) – "Наполи" (Италия)

Напомним, что "Заря" на АЕК получила арбитра-британца.

В интернете матчи можно смотреть на платформе OLL.TV.

Смотрите, как ЛАСК и "Лудогорец" неделю назад забили семь мячей:

Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы

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