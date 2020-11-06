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Голевая передача Яремчука не спасла "Гент" от поражения в Лиге Европы

6 ноября, 09:05

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Бельгийская команда трех украинцев проиграла "Црвене звезде" в Сербии

Как и луганская "Заря", катастрофически неудачно продолжает выступать в Лиге Европы чемпион Бельгии. Напомним, "Гент", в составе которого значатся трое украинцев, проиграл киевскому "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов и опустился в Лигу Европы. И уже здесь на групповой стадии уступил в трех поединках подряд. Узнавайте также результаты матчей Лиги Европы за 5 ноября.

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В четверг вечером "Гент" проиграл в Белграде "Црвене звезде" – 1:2. Украинский форвард Роман Яремчук сыграл за гостей весь матч, защитник Игорь Пластун и хавбек Роман Безус остались в запасе. Хозяева открыли счет на 13-й минуте, но на 31-й бельгийцы восстановили равновесие. Яремчук отдал голевую передачу на Вадиса Оджиджу-Офое.

Но во второй половине "Црвена звезда" вырвала победу на 59-й минуте. Украинский нападающий три раза бил по воротам соперника, дважды – в створ, но мяч не забил. Смотрите обзор матча в Сербии:

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"Гент" остался на последнем месте группы L, а сербская команда поднялась на второе, обойдя чешский "Слован". Кстати, коллектив из Либерца с нашим Тарасом Качарабой в составе был разгромлен немецким "Хоффенхаймом" – 5:0.

Вчера "Заря" проиграла греческому АЕКу в Лиге Европы, потерпев третье поражение в турнире.

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футбол Лига Европы видео голов Црвена Звезда Гент Бельгия Роман Яремчук
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