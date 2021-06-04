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Трагедия в Италии: футболист умер во время матча в память о его брате

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
4 июня, 09:10
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Бывший полузащитник Пармы Джузеппе Перрино умер во время матча, который был организован в честь его умершего брата
Джузеппе Перрино играл за молодежный состав Пармы
Джузеппе Перрино играл за молодежный состав Пармы

Чудовищная трагедия произошла в Италии. В возрасте 29 лет умер бывший полузащитник Пармы Джузеппе Перрино. Ранее мы писали, что 18-летний футболист умер во время матча, не дождавшись врачей.

Драматизма ситуации добавляет тот факт, что Перрино умер во время матча в память о его брате Рокко, скончавшемся в 24-летнем возрасте три года назад из-за сердечного приступа, сообщает The Sun.

Как и у Рокко, у Джузеппе случился инфаркт. Футболист потерял сознание на поле, и врачам не удалось его спасти.

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