Проблемы с желудком! Монако остался без вратаря перед матчем с Шахтером

Голкипер монегасков Александер Нюбель не попал в заявку на матч квалификации Лиги чемпионов Монако – Шахтер из-за проблемы с желудком

Нюбель пропустит первый матч с Шахтером / Фото: Instagram

В 22:00 начнется матч четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов между Монако и Шахтером. На нашем сайте идет онлайн-трансляцию поединка Монако – Шахтер.

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Как оказалось, перед самой встречей Монако осталось без основного вратаря. Голкипер Александер Нюбель не попал в заявку на матч из-за проблемы с желудком.

Вместо него в основном составе Монако на поле выйдет польский голкипер Радослав Маевски.

Ранее мы писали, где можно посмотреть матч Монако – Шахтер в прямом эфире.

Прогноз букмекеров. По их мнению, фаворитом встречи является Монако. Коэффициент на триумф команды Ковача составляет 1.66. На ничью выставлен коэффициент 4.20, на победу гостей – 5.10. Более того, букмекеры не верят, что дончане пройдут дальше по итогам двух поединков – 2.49 против 1.58 на французов.