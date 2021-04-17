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После Шахтера Тайсон нашел себе работу в Бразилии

17 апреля, 07:31

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Бразильский полузащитник Тайсон на правах свободного агента перешел из Шахтера в Интернасьонал, подписав контракт на два года

Бывший полузащитник донецкого Шахтера Тайсон стал игроком бразильского Интернасьонала. Футболист, который накануне расторг контракт с "горняками", присоединился к команде на правах свободного агента.

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Тайсон подписал с клубом двухлетнее соглашение. Официальная презентация игрока состоится в ближайшее время.

Напомним, Тайсон является воспитанником Интернасьонала. Он выступал в составе этого клуба с 2008-го по 2010 год, после чего перебрался в харьковский Металлист.

Бразилец вошел в историю "горняков". Тайсон – единственный бразилец, которому удалось войти в ТОП-20 футболистов в истории Шахтера по количеству матчей. Во всех турнирах он провел за оранжево-черных 299 поединков и забил 55 мячей. С "горняками" он шесть раз становился чемпионом Украины, выиграл пять Кубков и четыре Суперкубка страны.

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Тайсон дебютировал за клуб в 25-летнем возрасте – 13 февраля 2013 года на Донбасс Арене в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской Боруссией (2:2). Через пару месяцев он оформил свой первый гол в Запорожье с Металлургом.

В 2016-м и 2017 годах полузащитник горняков вызывался в национальную сборную Бразилии, провел там 4 игры и забил 1 мяч. С осени 2017 года Тайсон в течение двух лет был капитаном Шахтера.

Напомним, ранее лучшего футболиста чемпионата Украины-2019 Тайсона отправили в дубль за то, что он отказался разминаться и выходить на замену в поединке Лиги Европы с Ромой.

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Тайсон футболист Интернасьональ

Источник: isport.ua

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