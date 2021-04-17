Після Шахтаря Тайсон знайшов собі роботу в Бразилії

Бразильський півзахисник Тайсон на правах вільного агента перейшов з Шахтаря в Інтернасьонал, підписавши контракт на два роки

Колишній півзахисник донецького Шахтаря Тайсон став гравцем бразильського Інтернасьонала. Футболіст, який напередодні розірвав контракт з "гірниками", приєднався до команди на правах вільного агента.

Реклама

Тайсон підписав з клубом дворічну угоду. Офіційна презентація гравця відбудеться найближчим часом.

Нагадаємо, Тайсон є вихованцем Інтернасьонала. Він виступав у складі цього клубу з 2008-го по 2010 рік, після чого перебрався до харківського Металіста.

Бразилець увійшов в історію "гірників". Тайсон – єдиний бразилець, якому вдалося увійти до ТОП-20 футболістів в історії Шахтаря за кількістю матчів. У всіх турнірах він провів за оранжево-чорних 299 поєдинків і забив 55 м'ячів. З "гірниками" він шість разів ставав чемпіоном України, виграв п'ять Кубків і чотири Суперкубки країни.

В тренді Український штангіст "порвав" усіх у Москві

Реклама

Тайсон дебютував за клуб в 25-річному віці – 13 лютого 2013 року на Донбас Арені в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з дортмундською Борусією (2:2). Через кілька місяців він оформив свій перший гол в Запоріжжі з Металургом.

З 2016 та 2017 рік півзахисник гірників викликався до національної збірної Бразилії, провів там 4 гри і забив 1 м'яч. З осені 2017 року Тайсон протягом двох років був капітаном Шахтаря.

Нагадаємо, раніше найкращого футболіста чемпіонату України-2019 Тайсона відправили в дубль за те, що він відмовився розминатися і виходити на заміну в поєдинку Ліги Європи з Ромою.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама