Эмполи – Украина: прямая видеотрансляция матча

Команда Александра Петракова сыграет с представителем итальянской Серии А. Смотрите прямой эфир на нашем сайте

Сборная Украины сыграет с Эмполи / Фото: УАФ

Сегодня футбольная сборная Украины проведет второй контрольный поединок в рамках подготовки к отбору на ЧМ-2022. Соперником нашей команды станет представитель Серии А Эмполи.

Поединок на домашнем стадионе Эмполи начнется в 21:30 по киевскому времени. Наш сайт проведет текстовый онлайн матча Эмполи – Украина. Также вы сможете посмотреть поединок в прямом эфире в плеере, расположенном ниже.

Реклама

Накануне товарищеского поединка с Эмполи в сборную Украины из зарубежных чемпионатов приехали три легионера – Александр Зубков (Ференцварош), Тарас Качараба (Славия) и Даниил Сикан (Ганза).

Накануне игры главный тренер нашей команды выбрал 24 футболиста, которые могут выйти на поле.

Реклама

Заявка сборной Украины

Вратари: Бущан, Пятов, Ризнык.

Бущан, Пятов, Ризнык. Защитники: Бондар, Сирота, Попов, Забарный, Конопля, Качараба, Караваев, Матвиенко.

Бондар, Сирота, Попов, Забарный, Конопля, Качараба, Караваев, Матвиенко. Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Пихаленок, Шапаренко, Буяльський, Цыганков, Мудрик, Гармаш, Зубков.

Сидорчук, Степаненко, Пихаленок, Шапаренко, Буяльський, Цыганков, Мудрик, Гармаш, Зубков. Нападающие: Довбик, Яремчук, Беседин, Сикан.

За тур до финиша чемпионата в Серии А Эмполи идет на 14-м месте. Команда решила задачу прописки в элитном дивизионе на следующий сезон, поэтому результат не давит на подопечных Аурелио Андреацолли.

Читайте также: Голубцы так и остались на плите: как беженцы болеют за сборную Украины

Кстати, по котировкам букмекеров, больше шансов на победу у сборной Украины. Коэффициент на триумф команды Александра Петракова составляет 1.61, тогда как на Эмполи или ничью можно поставить за 4.60.

Реклама

Напомним, свой первый товарищеский матч в рамках подготовки к матчу с шотландцами сборная Украины сыграла с менхенгладбахской Боруссией. Команда Петракова вырвала победу (2:1) в конце матча благодаря голу Пихаленка.