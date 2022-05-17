Голубцы так и остались на плите: как беженцы болеют за сборную Украины

Корреспондент "Сегодня" побывал в Менхенгладбахе на товарищеском матче сборной Украины и пообщался с нашими беженцами, которые очень хотят вернуться домой

Украинские фаны в Германии заполнили почти весь стадион / Фото: REUTERS

Сегодня сборная Украины сыграет второй контрольный матч. Мы ведем онлайн-трансляцию поединка Эмполи – Украина.

На прошлой неделе подопечные Александра Петракова сыграли с менхенгладбахской Боруссией. Корреспондент "Сегодня" побывал на том поединке и делится своими впечатлениями...

Реклама

Победим – и домой!

Все смешалось. Что происходит? Ау! Где мы? В Германии? А может, тут уже – Украина? Переполненная последняя электричка, отправлявшаяся в час ночи от главного вокзала Менхенгладбаха, по форме и внешнему виду ничем не отличалась от тысяч таких же мини-составов, принадлежащих акционерному обществу Немецких железных дорог. Только вот содержание ее двух без преувеличения трещавших по швам вагонов было... украинским.

Женщины с малыми детьми. Беззаботные юные парочки. Матерок веселящихся тинейджеров. Яркие панночки при марафете. Подвыпившие парубки, без тени сомнения отхлебывавшие по очереди из переходящей из рук в руки эстафетной бутылки пива. Все – в сине-желтом. Все – с футбола. Все – свои. Все – в превосходном настроении. Испытали море эмоций – наши победили!

Реклама

Из официально объявленных 20 223 зрителей, присутствовавших в секторах "Боруссия-Парка"", украинцев было наверное чуть больше половины, при этом трибуны на все сто процентов искренне болели за команду Петракова.

Встретить украинских беженцев теперь можно на каждом шагу. По данным Федерального министерства внутренних дел, 714 998 граждан Украины пересекли границу Германии в период с 24 февраля по 11 мая. Причем поток уже заметно сократился: сейчас в день прибывает примерно 2000 человек, а в середине марта – 15 000 ежедневно.

И представители новой диаспоры ехали в Менхенгладбах – из всех уголков Германии. Пять, восемь, десять часов в пути, обратная дорога ночью – не важно: нам нет преград! Впрочем, навряд ли уместно говорить о диаспоре. Диаспора – это ведь что-то монолитное, устоявшееся, давно интегрировавшееся, прижившееся, на десятилетия. Но абсолютное большинство новоприбывших стремятся назад, в родные края – и побыстрее! Прохладным ветренным майским вечером, в ожидании полуночного автобуса – на остановке у стадиона – мы познакомились с киевлянкой Инной: мама с двумя сыночками специально приехала на футбол из Берлина.

Реклама

"Скоро мы победим, и поедем домой, – слова женщины излучали спокойную уверенность. – Там нас ждет наш папа".

Уставший счастливый мальчик лет десяти бережно держал в руках свой драгоценный трофей – картонный сине-желтый флаг с автографами футболистов сборной Украины...

Часа за три до начала матча, под ярким, почти по-летнему палящим солнцем, подходившие небольшими группами болельщики потихоньку начали заполнять пространство вокруг красавца-стадиона. Кассы еще не открыли (чтобы получить безкоштовний квиточек, достаточно было предъявить украинский паспорт), зато атрибутика уже продавалась вовсю.

И если у свежезавезенных в фан-шоп Боруссии футболок сборной Украины (синих, желтых, белых – выбирай на вкус!) особого ажиотажа не наблюдалось (еще бы, невзирая на табличку "Все вырученные средства пойдут в фонд поддержки Украины", выложить 60 евро за майку готов далеко не каждый!), то на альтернативной точке торговля шла полным ходом.

Бойкая тетенька в веночке из сине-желтых цветов предлагала свой ходовой товар – флаги Украины: большие – по 10 евро, маленькие – по 5. И от покупателей не было отбоя.

Полчаса до начала. Репортер Боруссия-ТВ у кромки поля берет интервью у Андрея Воронина – первые шаги во взрослом футболе одессит сделал именно в Менхенгладбахе. Тем временем в специально оборудованном помещении, выходящем окнами-витринами на VIP-балкон центральной трибуны, полным ходом идет подготовка к ток-шоу, запланированному сразу по окончании матча. Звездные модераторы: многолетняя ведущая телевизионных новостей Первого государственного канала Линда Цервакис и спортивный обозреватель Маттиас Опденгевел, который работал на Евро-2012 в Донецке. Тема спецвыпуска ток-шоу – война в Украине, гость – украинец Андрей Воронин.

Остановите войну!

Команды выходят на поле, футболисты рука об руку с украинскими детьми, все – в белом. Минута счастья, минута гордости. Кристина Соловий вдохновенно исполняет гимн Украины. Посреди поля – гигантский транспарант: "Остановите войну!"

Мгновения спустя его свернут, а две лишние полоски останутся, преобразовав центральный круг в символ мира. Трибуны скандируют: "Украина! Украина!", демонстрируют море сине-желтых флагов. Слезы наворачиваются на глаза.

Украина победила – 2:1. Автором победы стал джокер – Александр Пихаленок, который забил гол в первом же своем матче за сборную.

Ток-шоу стартовало пунктуально – немцы преподнесли приятный сюрприз, предложив телезрителям особый сервис – синхронный перевод на украинский язык в прямом эфире.

"Благодарен ребятам, что они вообще нашли в себе силы выйти на матч, играть в футбол, – делился своими переживаниями гость студии Андрей Воронин. – То, что происходит у нас дома – это ужасно. У многих игроков семьи – в Украине. Могу себе представить, как тяжело сейчас думать о чем-то другом. Огромное спасибо всем кто нам помогает. Слава Богу, весь мир – с Украиной! Это очень важно для нас".

А строка под картинкой все бежала, называя очередные имена и оглашая суммы пожертвований. Зрители канала Pro7 присали за время трансляции 642 745 евро, а клуб Боруссия добавил еще 132 000 евро – отменный результат!

Хоть бы на минуту обнять мужа!

Та самая трещавшая по швам "украинская" электричка без умолку говорила, гудела, пела. Парень, давно живущий в Германии ("Я уже двадцать лет здесь, но паспорт не менял!"), красиво затянул "Червону калину", вагон подхватил. А я внимательно слушал. Слушал исповедь. Сидевшей рядом женщине просто необходимо было выговориться, излить душу. Еще одна печальная история – одна из многих.

Приехала из Ирпени, с двумя дочерьми. Работала в госучреждении. Жили счастливо, без излишеств, но в достатке. Собирались праздновать День рождения старшей дочки – как раз поставила кастрюлю с голубцами и картошку на оливье. Гром среди ясного неба: "У вас тридцать минут на сборы!" Успели вскочить на подножку последнего эвакуационного поезда. Голубцы так и остались на плите. Той кухни, того дома уже нет. Сердце рвется обратно! Но умом понимает – нельзя. Некуда. "Хоть бы на минуту обнять мужа!". Безмерная грусть в ее глазах:

"Мы прятались в подвале. Младшая научилась выговаривать "р", упражняясь: "Снар-р-ряд!", "Гр-р-раната!", "Р-р-ракета!". Девочки никак не отойдут от шока. Скоро в школу – а они не желают учиться. Плачут. Просятся домой!"

Как могу, пытаюсь успокоить попутчицу (знаю – это нереально!): "Сделайте лучшее, что можно в вашей ситуации. Поживите в Германии, придите в себя". Нервно отвергает, постоянно извиняется: "Ничего не хочу! Благодарна за теплый прием. Спасибо за бесплатные билеты на футбол. Благодарна за все. Но очень хочется домой..."

Вагон грохочет: "Слава Украине!" Моя соседка реагирует громко, четко, в такт. И фанатские речевки декламирует наизусть. Слышала ли она их раньше, в прошлой мирной жизни?..

Один из пассажиров, не слишком трезвый – но в пределах дозволенного, русскоязычный житель Германии, возможно – вовсе не украинец, разговаривал и пел громче других, и почти нарвался. К нему подскочили две возмущенные девушки, и, с оскорблениями, набросились на мужчину чуть не с кулаками: "Как ты себя ведешь? На нас смотрят! Позоришь Украину!". Хулиган, по немецким меркам не сделавший ничего предосудительного, обиделся, полез разбираться – пришлось разнимать.

Электричка подъезжала к Дюссельдорфу, конфликт перекочевал на перрон, еще недолго покипел, но пар уже выпустили, и все затихло. Заканчивался такой насыщенный день. Многочисленные болельщики сборной Украины разъезжались по квартирам. Большой группе нужно было не пропустить электричку в соседний Кельн. Компания молодых одесситов – симпатичные интеллигентные мальчики и девочки – оказались "местными", и, душевно попрощавшись, парочками разошлись в разные стороны. А четверке пацанов предстояло ждать поезд дальнего следования, и они, сидя на лавочке, спасались от ночной прохлады, кутаясь в сине-желтые полотнища...