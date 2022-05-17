Емполі – Україна: пряма відеотрансляція матчу

Команда Олександра Петракова зіграє з представником італійської Серії А. Дивіться прямий ефір на нашому сайті

Збірна України зіграє з Емполі

Сьогодні футбольна збірна України проведе другий контрольний поєдинок у рамках підготовки до відбору на ЧС-2022. Суперником нашої команди стане представник Серії А Емполі.

Поєдинок на домашньому стадіоні Емполі розпочнеться о 21:30 за київським часом. Наш сайт проведе текстовий онлайн матчу Емполі – Україна. Також ви зможете переглянути поєдинок у прямому ефірі в плеєрі, розташованому нижче.

Реклама

Напередодні товариського поєдинку з Емполі до збірної України із зарубіжних чемпіонатів приїхали три легіонери – Олександр Зубков (Ференцварош), Тарас Качараба (Славія) та Данило Сікан (Ганза).

Напередодні гри головний тренер нашої команди назвав 24 футболісти, які можуть вийти на поле.

Реклама

Заявка збірної України

Воротарі: Бущан, П'ятов, Різник.

Бущан, П'ятов, Різник. Захисники: Бондар, Сирота, Попов, Забарний, Конопля, Качараба, Караваєв, Матвієнко.

Бондар, Сирота, Попов, Забарний, Конопля, Качараба, Караваєв, Матвієнко. Півзахисники: Сидорчук, Степаненко, Піхальонок, Шапаренко, Буяльський, Циганков, Мудрик, Гармаш, Зубков.

Сидорчук, Степаненко, Піхальонок, Шапаренко, Буяльський, Циганков, Мудрик, Гармаш, Зубков. Нападники: Довбик, Яремчук, Бесєдін, Сікан.

За тур до фінішу чемпіонату в Серії А Емполі йде на 14-му місці. Команда вирішила завдання прописки в елітному дивізіоні наступного сезону, тому результат не тисне на підопічних Ауреліо Андреацоллі.

Читайте також: Голубці так і залишилися на плиті: як біженці вболівають за збірну України

До речі, за котируваннями букмекерів, більше шансів на перемогу у збірної України. Коефіцієнт на тріумф команди Олександра Петракова складає 1.61, тоді як на Емполі або нічию можна поставити за 4.60.

Реклама

Нагадаємо, свій перший товариський матч у рамках підготовки до матчу з шотландцями збірна України зіграла з менхенгладбахською Боруссією. Команда Петракова вирвала перемогу (2:1) наприкінці матчу завдяки голу Піхальонка.