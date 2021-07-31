16-летний талант Аякса погиб в автокатастрофе

16-летняя восходящая звезда Аякса Ноа Гессер погиб в дорожно-транспортном происшествии в пятницу вечером в Эйссельштайне. Юный футболист подавал большие надежды

Ноа Гессер погиб в автокатастрофе / Фото: Instagram

Гессер играл за Аякс с лета 2018 года. Парень считался большим талантом и славился скоростью и результативностью. В новом сезоне Гессер должен был присоединиться к команде Аякса U-17.

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ДТП произошло в пятницу вечером на дороге в Эйсселштайне, провинция Утрехта. Легковой автомобиль, в котором ехал Гессер, вероятно, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем такси.

По информации Telegraaf, вторым погибшим в аварии стал старший брат Гессера. Отмечается, что водитель такси был отправлен в больницу.

Ранее мы писали, что украинский футболист погиб в ужасной аварии. Медики были бессильны. 31-летний нападающий Прикарпатья-Тепловика Игорь Цимбалистый умер в больнице от травм, полученных в аварии, которая произошла в Ивано-Франковской области.