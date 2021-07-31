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16-річний талант Аякса загинув в автокатастрофі

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
31 липня, 12:41
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16-річна зірка Аякса Ноа Гессер загинув в дорожньо-транспортній пригоді в п'ятницю ввечері в Ейссельштайні. Юний футболіст подавав великі надії
Ноа Гессер загинув в автокатастрофі
Ноа Гессер загинув в автокатастрофі / Фото: Instagram

Гессер грав за Аякс з літа 2018 року. Хлопець вважався великим талантом і славився швидкістю і результативністю. У новому сезоні Гессер повинен був приєднатися до команди Аякса U-17.

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ДТП сталося в п'ятницю ввечері на дорозі в Ейсселштайні, провінція Утрехта. Легковий автомобіль, в якому їхав Гессер, ймовірно, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем таксі.

За інформацією Telegraaf, другим загиблим в аварії став старший брат Гессера. Зазначається, що водій таксі був відправлений до лікарні.

Раніше ми писали, що український футболіст загинув у жахливій аварії. Медики були безсилі. 31-річний нападник Прикарпаття-тепловиків Ігор Цимбалістий помер в лікарні від травм, отриманих в аварії, яка сталася в Івано-Франківській області.

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