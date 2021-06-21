21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Шева с нами. Боксеры – с вами: украинский боец обратился к пацанам перед Австрией

Елена Павлова Елена Павлова
21 июня, 16:50
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Денис Беринчик и Егор Голуб поддержали национальную команду перед заключительным матчем группового этапа Евро-2020 против Австрии 21 июня в Бухаресте
Денис Беринчик и Андрей Шевченко
Денис Беринчик и Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Известный украинский боксер легкого веса Денис Беринчик и тренер Егор Голуб поддержали сборную Украины перед заключительным матчем группового этапа Евро-2020 против Австрии. Встреча состоится сегодня в Бухаресте и начнется в 19:00. Онлайн-трансляция Украина – Австрия доступна на нашем сайте со всеми интересными подробностями.

"Сборная наша играет. Пацаны, ответственный матч с Австрией. Победы", – начал Голуб.

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"Шева с нами. Пацаны с нами. Боксеры с вами. Всем удачи, всем респект", – сказал в сторис в Instagram Беринчик

Денис Беринчик и Егор Голуб поддержали сборную Украины Видео: Instagram

После двух туров у Украины три балла, столько же и у Австрии, но наша команда опережает соперника по забитым мячам. Это означает, что команду Андрея Шевченко в матче против Австрии устроит даже ничья. Но обойти Нидерланды и подняться выше второго места украинцы никак не смогут. Ранее мы писали, как Украине играть против Австрии, чтобы не попасть на Италию.

Групповой этап
Группа C
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Нидерланды Нидерланды Нид
2
2
0
0
5
2
3
6
Забитые 5
Пропущеные 2
Разница 3
Результаты последних матчей: В В
2
Украина Украина Укр
2
1
0
1
4
4
0
3
Забитые 4
Пропущеные 4
Разница 0
Результаты последних матчей: В П
3
Австрия Австрия Авс
2
1
0
1
3
3
0
3
Забитые 3
Пропущеные 3
Разница 0
Результаты последних матчей: П В
4
Северная Македония Северная Македония Сев
2
0
0
2
2
5
-3
0
Забитые 2
Пропущеные 5
Разница -3
Результаты последних матчей: П П

Также мы сообщали, что у сборной Австрии конфликт внутри команды перед матчем с Украиной.

Смотрите обзор встречи Украины и Северной Македонии

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Понедельник, 21 июня
19:00
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22:00
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