Шева с нами. Боксеры – с вами: украинский боец обратился к пацанам перед Австрией

Денис Беринчик и Егор Голуб поддержали национальную команду перед заключительным матчем группового этапа Евро-2020 против Австрии 21 июня в Бухаресте

Денис Беринчик и Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Известный украинский боксер легкого веса Денис Беринчик и тренер Егор Голуб поддержали сборную Украины перед заключительным матчем группового этапа Евро-2020 против Австрии. Встреча состоится сегодня в Бухаресте и начнется в 19:00. Онлайн-трансляция Украина – Австрия доступна на нашем сайте со всеми интересными подробностями.

"Сборная наша играет. Пацаны, ответственный матч с Австрией. Победы", – начал Голуб.

Читайте также: Украина – Австрия: где смотреть матч Евро-2020 за выход в плей-офф

"Шева с нами. Пацаны с нами. Боксеры с вами. Всем удачи, всем респект", – сказал в сторис в Instagram Беринчик

Денис Беринчик и Егор Голуб поддержали сборную Украины Видео: Instagram

После двух туров у Украины три балла, столько же и у Австрии, но наша команда опережает соперника по забитым мячам. Это означает, что команду Андрея Шевченко в матче против Австрии устроит даже ничья. Но обойти Нидерланды и подняться выше второго места украинцы никак не смогут. Ранее мы писали, как Украине играть против Австрии, чтобы не попасть на Италию.

Также мы сообщали, что у сборной Австрии конфликт внутри команды перед матчем с Украиной.

Смотрите обзор встречи Украины и Северной Македонии