Шева з нами. Боксери – з вами: український боєць звернувся до пацанів перед Австрією

Відомий український боксер легкої ваги Денис Беринчик і тренер Єгор Голуб підтримали збірну України перед заключним матчем групового етапу Євро-2020 проти Австрії. Зустріч відбудеться сьогодні в Бухаресті і почнеться о 19:00. Онлайн-трансляція Україна – Австрія доступна на нашому сайті з усіма цікавими подробицями.
"Збірна наша грає. Пацани, відповідальний матч з Австрією. Перемоги", – почав Голуб.
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"Шева з нами. Пацани з нами. Боксери з вами. Всім удачі, всім респект", – сказав в Сторіс в Instagram Беринчик
Після двох турів у України три бали, стільки ж і у Австрії, але наша команда випереджає суперника за забитими м'ячами. Це означає, що команду Андрія Шевченка в матчі проти Австрії влаштує навіть нічия. Але обійти Нідерланди і піднятися вище другого місця українці ніяк не зможуть. Раніше ми писали, як Україні грати проти Австрії, щоб не потрапити на Італію .
Також ми повідомляли, що у збірної Австрії конфлікт всередині команди перед матчем з Україною .
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