21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Шева з нами. Боксери – з вами: український боєць звернувся до пацанів перед Австрією

Олена Павлова Олена Павлова
21 червня, 16:50
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Денис Беринчик і Єгор Голуб підтримали національну команду перед заключним матчем групового етапу Євро-2020 проти Австрії 21 червня в Бухаресті
Денис Беринчик і Андрій Шевченко
Денис Беринчик і Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Відомий український боксер легкої ваги Денис Беринчик і тренер Єгор Голуб підтримали збірну України перед заключним матчем групового етапу Євро-2020 проти Австрії. Зустріч відбудеться сьогодні в Бухаресті і почнеться о 19:00. Онлайн-трансляція Україна – Австрія доступна на нашому сайті з усіма цікавими подробицями.

"Збірна наша грає. Пацани, відповідальний матч з Австрією. Перемоги", – почав Голуб.

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"Шева з нами. Пацани з нами. Боксери з вами. Всім удачі, всім респект", – сказав в Сторіс в Instagram Беринчик

Денис Беринчик і Єгор Голуб підтримали збірну України Відео: Instagram

Після двох турів у України три бали, стільки ж і у Австрії, але наша команда випереджає суперника за забитими м'ячами. Це означає, що команду Андрія Шевченка в матчі проти Австрії влаштує навіть нічия. Але обійти Нідерланди і піднятися вище другого місця українці ніяк не зможуть. Раніше ми писали, як Україні грати проти Австрії, щоб не потрапити на Італію .

Груповий етап
Група C
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Нідерланди Нідерланди Нід
2
2
0
0
5
2
3
6
Забиті 5
Пропущені 2
Різниця 3
Результати останніх матчів: В В
2
Україна Україна Укр
2
1
0
1
4
4
0
3
Забиті 4
Пропущені 4
Різниця 0
Результати останніх матчів: В П
3
Австрія Австрія Авс
2
1
0
1
3
3
0
3
Забиті 3
Пропущені 3
Різниця 0
Результати останніх матчів: П В
4
Північна Македонія Північна Македонія Пів
2
0
0
2
2
5
-3
0
Забиті 2
Пропущені 5
Різниця -3
Результати останніх матчів: П П

Також ми повідомляли, що у збірної Австрії конфлікт всередині команди перед матчем з Україною .

Дивіться огляд зустрічі України та Північної Македонії

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Понеділок, 21 червня
19:00
Дивись на: Трансляція
19:00
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22:00
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22:00
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Вівторок, 22 червня
22:00
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22:00
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