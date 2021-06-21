Шева з нами. Боксери – з вами: український боєць звернувся до пацанів перед Австрією

Денис Беринчик і Єгор Голуб підтримали національну команду перед заключним матчем групового етапу Євро-2020 проти Австрії 21 червня в Бухаресті

Денис Беринчик і Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Відомий український боксер легкої ваги Денис Беринчик і тренер Єгор Голуб підтримали збірну України перед заключним матчем групового етапу Євро-2020 проти Австрії. Зустріч відбудеться сьогодні в Бухаресті і почнеться о 19:00. Онлайн-трансляція Україна – Австрія доступна на нашому сайті з усіма цікавими подробицями.

"Збірна наша грає. Пацани, відповідальний матч з Австрією. Перемоги", – почав Голуб.

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"Шева з нами. Пацани з нами. Боксери з вами. Всім удачі, всім респект", – сказав в Сторіс в Instagram Беринчик

Денис Беринчик і Єгор Голуб підтримали збірну України Відео: Instagram

Після двох турів у України три бали, стільки ж і у Австрії, але наша команда випереджає суперника за забитими м'ячами. Це означає, що команду Андрія Шевченка в матчі проти Австрії влаштує навіть нічия. Але обійти Нідерланди і піднятися вище другого місця українці ніяк не зможуть. Раніше ми писали, як Україні грати проти Австрії, щоб не потрапити на Італію .

Також ми повідомляли, що у збірної Австрії конфлікт всередині команди перед матчем з Україною .

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