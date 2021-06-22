22 июня 71’
Хорватия 1
Шотландия 1
22 июня 74’
Чехия 0
Англия 1
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
26 июня 19:00
Уэльс --
Дания --
26 июня 22:00
Италия --
Австрия --
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Евро-2020

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Чехия – Англия: видео гола и лучшие моменты битвы за победу в группе D

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
22 июня, 22:48
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В матче Евро на Уэмбли Рахим Стерлинг со второй попытки открыл счет на 12-й минуте
Чехия - Англия
Чехия - Англия / Фото: Reuters

Во вторник завершается групповой этап в квартете D. В Глазго сражаются сборные Шотландии и Хорватии, вторая игра проходит также в Великобритании – в Лондоне. На нашем сайте организован онлайн Чехия – Англия.

Уже на второй минуте Рахим Стерлинг убежал от защитников, но, перекидывая вратаря, попал в штангу. А на 12-й минуте счет был открыт. Атакующий полузащитник Манчестер Сити забил головой, откликнувшись на прострел с левого фланга Джека Грилиша – 1:0. Смотрите как это было.

После этого чехи отошли от стартового шока и провели несколько опасных атак. Томаш Соучек из Вест Хэма пробил рядом со штангой. На другой половине поля мог напомнить о себе Гарри Кейн, но его удар вытянул Томаш Вацлик. До перерыва голов больше не было.

Узнавайте расписание матчей Евро-2020.

Вашему вниманию – турнирная таблица группы D:

Групповой этап
Группа D
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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Чехия Чехия Чех
2
1
1
0
3
1
2
4
Забитые 3
Пропущеные 1
Разница 2
Результаты последних матчей: Н В
2
Англия Англия Анг
2
1
1
0
1
0
1
4
Забитые 1
Пропущеные 0
Разница 1
Результаты последних матчей: Н В
3
Хорватия Хорватия Хор
3
0
2
1
2
3
-1
2
Забитые 2
Пропущеные 3
Разница -1
Результаты последних матчей: Н Н П
4
Шотландия Шотландия Шот
3
0
2
1
1
3
-2
2
Забитые 1
Пропущеные 3
Разница -2
Результаты последних матчей: Н Н П

Смотрите обзор матча Англия – Хорватия:

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
3
2:3
2
4
Шотландия
3
1:3
2
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
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Все таблицы Евро
Вторник, 22 июня
1:1
Смотри на: Трансляция
0:1 (74’)
Смотри на: Трансляция
Среда, 23 июня
19:00
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19:00
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22:00
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22:00
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