Чехія – Англія: відео голу і найкращі моменти битви за перемогу в групі D

У матчі Євро-2020 на "Уемблі" Рахім Стерлінг з другої спроби відкрив рахунок на 12-й хвилині, що принесло три очки і перше місце його команді

/ Фото: Reuters

У вівторок завершився груповий етап в квартеті D. У Глазго боролися збірні Шотландії та Хорватії, друга гра проходила також у Великобританії – в Лондоні. На нашому сайті організований онлайн Чехія – Англія.

Вже на другій хвилині Рахім Стерлінг втік від захисників, але, перекидаючи воротаря, влучив у штангу. А на 12-й хвилині рахунок був відкритий. Атакуючий півзахисник Манчестер Сіті забив головою, відгукнувшись на простріл з лівого флангу Джека Гріліша з Астон Вілли – 1:0. Дивіться як це було.

Після цього чехи відійшли від стартового шоку і провели кілька небезпечних атак. Томаш Соучек з Вест Гема пробив поруч зі штангою. На іншій половині поля міг нагадати про себе Гаррі Кейн, але його удар витягнув Томаш Вацлік. Дивіться найкращі моменти першого тайму:

У другому таймі команди спорудили всього один удар в "рамку" – на 83-й хвилині постарався Томаш Пекгарт з польської Легії. У підсумку – скромний успіх англійців. Дивіться огляд всього поєдинку:

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До вашої уваги – турнірна таблиця квартету D:

Дивіться огляд матчу Англія – Хорватія: