22 червня 22:00 Відео
Хорватія 3
Шотландія 1
22 червня 22:00 Відео
Чехія 0
Англія 1
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
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Євро-2020

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Чехія – Англія: відео голу і найкращі моменти битви за перемогу в групі D

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
22 червня, 23:45
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У матчі Євро-2020 на "Уемблі" Рахім Стерлінг з другої спроби відкрив рахунок на 12-й хвилині, що принесло три очки і перше місце його команді
/ Фото: Reuters

У вівторок завершився груповий етап в квартеті D. У Глазго боролися збірні Шотландії та Хорватії, друга гра проходила також у Великобританії – в Лондоні. На нашому сайті організований онлайн Чехія – Англія.

Вже на другій хвилині Рахім Стерлінг втік від захисників, але, перекидаючи воротаря, влучив у штангу. А на 12-й хвилині рахунок був відкритий. Атакуючий півзахисник Манчестер Сіті забив головою, відгукнувшись на простріл з лівого флангу Джека Гріліша з Астон Вілли – 1:0. Дивіться як це було.

Після цього чехи відійшли від стартового шоку і провели кілька небезпечних атак. Томаш Соучек з Вест Гема пробив поруч зі штангою. На іншій половині поля міг нагадати про себе Гаррі Кейн, але його удар витягнув Томаш Вацлік. Дивіться найкращі моменти першого тайму:

У другому таймі команди спорудили всього один удар в "рамку" – на 83-й хвилині постарався Томаш Пекгарт з польської Легії. У підсумку – скромний успіх англійців. Дивіться огляд всього поєдинку:

Дізнавайтеся розклад матчів Євро-2020.

До вашої уваги – турнірна таблиця квартету D:

Груповий етап
Група D
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Англія Англія Анг
3
2
1
0
2
0
2
7
Забиті 2
Пропущені 0
Різниця 2
Результати останніх матчів: В Н В
2
Хорватія Хорватія Хор
3
1
1
1
4
3
1
4
Забиті 4
Пропущені 3
Різниця 1
Результати останніх матчів: В Н П
3
Чехія Чехія Чех
3
1
1
1
3
2
1
4
Забиті 3
Пропущені 2
Різниця 1
Результати останніх матчів: П Н В
4
Шотландія Шотландія Шот
3
0
1
2
1
5
-4
1
Забиті 1
Пропущені 5
Різниця -4
Результати останніх матчів: П Н П

Дивіться огляд матчу Англія – Хорватія:

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Вівторок, 22 червня
3:1
Відео Про матч
0:1
Відео Про матч
Середа, 23 червня
19:00
Дивись на:
19:00
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22:00
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22:00
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