Ганский 19-летний джокер принес Заре победу над Ворсклой

Овусу Раймонд Фримпонг забил единственный гол в матче после выхода на замену, нанеся полтавчанам первое поражение в сезоне
Матч 6-го тура УПЛ Заря - Ворскла / Фото: официальный сайт УПЛ
Поединок в Запорожье на "Славутич-Арене" между Зарей и Ворсклой завершился минимальной победой луганчан – 1:0. Болельщиков порадовали многочисленные сейвы голкиперов.
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Несмотря на большое количество опасных моментов со стороны обеих команд, единственный гол был забит 19-летним ганцем Фримпонгом, вышедшим на замену в концовке поединка.
Благодаря этой победе Заря, набрав 10 очков, поднялась на 7-е место в турнирной таблице УПЛ. Ворскла потерпела первое поражение в сезоне, но с 11 баллами осталась на пятой строчке.
Украинская Премьер-лига. 6-й тур.
Заря – Ворскла – 1:0.
Гол: Фримпонг, 83.
Турнирная таблица
1
6
5
1
0
20
2
18
16
Забитые
20
Пропущеные
2
Разница
18
Результаты последних матчей:
В
В
Н
В
В
2
6
4
1
1
12
4
8
13
Забитые
12
Пропущеные
4
Разница
8
Результаты последних матчей:
Н
В
В
П
В
3
6
4
1
1
12
6
6
13
Забитые
12
Пропущеные
6
Разница
6
Результаты последних матчей:
В
В
П
В
В
4
6
4
0
2
9
10
-1
12
Забитые
9
Пропущеные
10
Разница
-1
Результаты последних матчей:
П
П
В
В
В
5
6
3
2
1
11
5
6
11
Забитые
11
Пропущеные
5
Разница
6
Результаты последних матчей:
П
В
Н
В
В
6
6
3
2
1
7
5
2
11
Забитые
7
Пропущеные
5
Разница
2
Результаты последних матчей:
Н
В
Н
В
П
7
6
3
1
2
12
8
4
10
Забитые
12
Пропущеные
8
Разница
4
Результаты последних матчей:
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В
Н
П
В
8
6
2
2
2
7
7
0
8
Забитые
7
Пропущеные
7
Разница
0
Результаты последних матчей:
В
В
Н
П
П
9
6
2
1
3
8
11
-3
7
Забитые
8
Пропущеные
11
Разница
-3
Результаты последних матчей:
В
В
Н
П
П
10
6
2
1
3
5
8
-3
7
Забитые
5
Пропущеные
8
Разница
-3
Результаты последних матчей:
В
П
Н
В
П
11
6
2
0
4
6
10
-4
6
Забитые
6
Пропущеные
10
Разница
-4
Результаты последних матчей:
П
П
П
В
П
12
5
1
2
2
3
5
-2
5
Забитые
3
Пропущеные
5
Разница
-2
Результаты последних матчей:
Н
П
Н
П
В
13
5
1
2
2
2
9
-7
5
Забитые
2
Пропущеные
9
Разница
-7
Результаты последних матчей:
П
П
Н
В
Н
14
6
1
1
4
7
16
-9
4
Забитые
7
Пропущеные
16
Разница
-9
Результаты последних матчей:
Н
П
В
П
П
15
6
0
2
4
4
12
-8
2
Забитые
4
Пропущеные
12
Разница
-8
Результаты последних матчей:
П
П
Н
П
П
16
6
0
1
5
8
15
-7
1
Забитые
8
Пропущеные
15
Разница
-7
Результаты последних матчей:
П
П
П
П
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