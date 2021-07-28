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Металлист 1925 --
Черноморец --
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Рух --
Верес --
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Чемпионат Украины 2021/2022

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Выбираем лучший гол 1 тура УПЛ. Комбинация Шахтера, техника Довбика, харьковская пушка (видео)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
28 июля, 21:50
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Чемпионат Украины начал дарить болельщикам крутые голы уже с первого тура. Какое из взятий ворот зрителям больше по душе?
Выбираем лучший гол 1-го тура УПЛ
Выбираем лучший гол 1-го тура УПЛ

В понедельник подошел к концу 1 тур чемпионата Украины 2021/2022. Вышел он неполным, поскольку встреча Миная и Динамо была перенесена на 11 августа из-за неготовности закарпатцев и просьбы киевлян.

Тур подарил нам аж 16 голов, что в среднем более двух очных ударов за матч. Лишь поединок в Луцке между Вересом и Колосом завершился нулевой ничьей. Хватало и голов-красавцев на выходных. Вашему вниманию – пятерка лучших взятий ворот 1 тура УПЛ.

Дмитрий Крыськив (Металлист-1925)

20-летний воспитанник Шахтера отлично показал себя в первом туре и забил победный мяч для харьковчан. Подхватив сферу на подступах к штрафной соперника, Дмитрий смачно выстрелил в дальний угол. Мяч от штанги залетел в ворота Руха и подарил хозяевам первую победу в УПЛ.

Алан Патрик (Шахтер)

Дончане могли бы спокойнее одолеть Ингулец, однако все же позволили петровцам забить в концовке и проиграть минимально. Таким образом, именно точный удар Алана Патрика стал победным для Шахтера. Вышел он красивым, поскольку бразилец открылся под крутую передачу Степаненко из глубины и в касание пробил Гальчука.

Владислав Калитвинцев (Десна)

Экс-игрок Динамо оформил дубль в ворота Черноморца и оба его мяча заслуживали бы войти в наш хит-парад. Мы же выделим второе взятие ворота, ведь в первом большая доля вины лежит на кипере одесситов. Уже через пять минут после открытия счета Влад оказался в нужном месте перед штрафной и бильярдным ударом в угол забил свой второй мяч в игре.

В тренде

Иван Калюжный (Александрия)

"Аграрии" неожиданно одолели на выезде Зарю и принесли первую победу для Юрия Гуры в УПЛ. Единственный мяч во встрече забил Иван Калюжный в конце первого тайма, завершив образцовую контратаку гостей. Шикарный удар хавбека в угол ворот не оставил шансов вратарю Зари.

Артем Довбик (Днепр-1)

Как и Калитвинцев, форвард Днепра-1 тоже оформил дубль в первом туре и спас свою команду от поражения. Если по второму голу Артема немало претензий к судье, то в первом случае нападающий показал свое мастерство. Получив мяч перед штрафной, игрок сборной Украины мастерски качнул оппонента и точно пробил в дальний угол ворот. Браво!

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