Обираємо найкращий гол 1 туру УПЛ. Комбінація Шахтаря, техніка Довбика, харківська гармата (відео)

У понеділок підійшов до кінця 1 тур чемпіонату України 2021/2022. Вийшов він неповним, оскільки зустріч Миная та Динамо була перенесена на 11 серпня через неготовність закарпатців і прохання киян.
Тур подарував нам аж 16 голів, що в середньому більше двох очних ударів за матч. Лише поєдинок в Луцьку між Вересом і Колосом завершився нульовою нічиєю. Не бракувало й голів-красенів на вихідних. До вашої уваги – п'ятірка кращих взяття воріт 1 туру УПЛ.
Дмитро Криськів (Металіст-1925)
20-річний вихованець Шахтаря відмінно показав себе в першому турі і забив переможний м'яч для харків'ян. Підхопивши сферу на підступах до карного майданчика суперника, Дмитро смачно вистрілив в дальній кут. М'яч від стійки залетів у ворота Руху та подарував господарям першу перемогу в УПЛ.
Алан Патрік (Шахтар)
Донеччани могли б спокійніше здолати Інгулець, проте все ж дозволили петрівцям забити в кінцівці та програти мінімально. Отже, саме точний удар Алана Патріка став переможним для Шахтаря. Вийшов він красивим, оскільки бразилець відкрився під круту передачу Степаненка з глибини і в дотик пробив Гальчука.
Владислав Калитвинцев (Десна)
Ексгравець Динамо оформив дубль у ворота Чорноморця і обидва його м'ячі заслуговували б увійти в наш хіт-парад. Ми ж виділимо друге взяття воріт, адже у першому велика частка провини лежить на кіпері одеситів. Вже через п'ять хвилин після відкриття рахунку Влад опинився в потрібному місці перед майданчиком суперника і більярдним ударом в кут забив свій другий м'яч у грі.
Іван Калюжний (Олександрія)
"Аграрії" несподівано здолали на виїзді Зорю і принесли першу перемогу для Юрія Гури в УПЛ. Єдиний м'яч у зустрічі забив Іван Калюжний в кінці першого тайму, завершивши зразкову контратаку гостей. Шикарний удар хавбека в кут воріт не залишив шансів воротареві Зорі.
Артем Довбик (Дніпро-1)
Як і Калитвинцев, форвард Дніпра-1 теж оформив дубль у першому турі і врятував свою команду від поразки. Якщо по другому голу Артема чимало претензій до судді, то в першому випадку нападник показав свою майстерність. Отримавши м'яч перед карним майданчиком, гравець збірної України майстерно хитнув опонента і точно пробив у дальній кут воріт. Браво!
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