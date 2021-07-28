30 липня 19:00
Львів --
Шахтар --
30 липня 21:00
Колос --
Металіст 1925 --
31 липня 17:00
Минай --
Олександрія --
31 липня 19:30
Чорноморець --
Дніпро-1 --
1 серпня 17:00
Маріуполь --
Десна --
1 серпня 19:30
Динамо --
Верес --
1 серпня 19:30
Ворскла --
Рух --
2 серпня 19:30
Інгулець --
Зоря --
6 серпня 19:30
Металіст 1925 --
Чорноморець --
7 серпня 17:00
Рух --
Верес --
7 серпня 19:30
Шахтар --
Олександрія --
7 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Маріуполь --
8 серпня 17:00
Минай --
Колос --
8 серпня 19:30
Зоря --
Динамо --
8 серпня 19:30
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Обираємо найкращий гол 1 туру УПЛ. Комбінація Шахтаря, техніка Довбика, харківська гармата (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
28 липня, 21:50
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Чемпіонат України почав дарувати вболівальникам круті голи вже з першого туру. Яке взяття воріт глядачам більше до душі?
Обираємо найкращий гол 1-го туру УПЛ
Обираємо найкращий гол 1-го туру УПЛ

У понеділок підійшов до кінця 1 тур чемпіонату України 2021/2022. Вийшов він неповним, оскільки зустріч Миная та Динамо була перенесена на 11 серпня через неготовність закарпатців і прохання киян.

Тур подарував нам аж 16 голів, що в середньому більше двох очних ударів за матч. Лише поєдинок в Луцьку між Вересом і Колосом завершився нульовою нічиєю. Не бракувало й голів-красенів на вихідних. До вашої уваги – п'ятірка кращих взяття воріт 1 туру УПЛ.

Дмитро Криськів (Металіст-1925)

20-річний вихованець Шахтаря відмінно показав себе в першому турі і забив переможний м'яч для харків'ян. Підхопивши сферу на підступах до карного майданчика суперника, Дмитро смачно вистрілив в дальній кут. М'яч від стійки залетів у ворота Руху та подарував господарям першу перемогу в УПЛ.

Алан Патрік (Шахтар)

Донеччани могли б спокійніше здолати Інгулець, проте все ж дозволили петрівцям забити в кінцівці та програти мінімально. Отже, саме точний удар Алана Патріка став переможним для Шахтаря. Вийшов він красивим, оскільки бразилець відкрився під круту передачу Степаненка з глибини і в дотик пробив Гальчука.

Владислав Калитвинцев (Десна)

Ексгравець Динамо оформив дубль у ворота Чорноморця і обидва його м'ячі заслуговували б увійти в наш хіт-парад. Ми ж виділимо друге взяття воріт, адже у першому велика частка провини лежить на кіпері одеситів. Вже через п'ять хвилин після відкриття рахунку Влад опинився в потрібному місці перед майданчиком суперника і більярдним ударом в кут забив свій другий м'яч у грі.

В тренді

Іван Калюжний (Олександрія)

"Аграрії" несподівано здолали на виїзді Зорю і принесли першу перемогу для Юрія Гури в УПЛ. Єдиний м'яч у зустрічі забив Іван Калюжний в кінці першого тайму, завершивши зразкову контратаку гостей. Шикарний удар хавбека в кут воріт не залишив шансів воротареві Зорі.

Артем Довбик (Дніпро-1)

Як і Калитвинцев, форвард Дніпра-1 теж оформив дубль у першому турі і врятував свою команду від поразки. Якщо по другому голу Артема чимало претензій до судді, то в першому випадку нападник показав свою майстерність. Отримавши м'яч перед карним майданчиком, гравець збірної України майстерно хитнув опонента і точно пробив у дальній кут воріт. Браво!

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1
0
0
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1
1
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1
1
0
0
2
1
1
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Забиті 2
Пропущені 1
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Олександрія Олександрія Оле
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1
0
0
1
0
1
3
Забиті 1
Пропущені 0
Різниця 1
Результати останніх матчів: В
5
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
1
0
1
0
2
2
0
1
Забиті 2
Пропущені 2
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
6
Ворскла Ворскла Вор
1
0
1
0
2
2
0
1
Забиті 2
Пропущені 2
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
7
Маріуполь Маріуполь Мар
1
0
1
0
1
1
0
1
Забиті 1
Пропущені 1
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
8
Львів Львів Льв
1
0
1
0
1
1
0
1
Забиті 1
Пропущені 1
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
9
Верес Верес Вер
1
0
1
0
0
0
0
1
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
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Колос Колос Кол
1
0
1
0
0
0
0
1
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
11
Минай Минай Мин
0
0
0
0
0
0
0
0
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
-
12
Динамо Динамо Дин
0
0
0
0
0
0
0
0
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
-
13
Рух Рух Рух
1
0
0
1
1
2
-1
0
Забиті 1
Пропущені 2
Різниця -1
Результати останніх матчів: П
14
Інгулець Інгулець Інг
1
0
0
1
1
2
-1
0
Забиті 1
Пропущені 2
Різниця -1
Результати останніх матчів: П
15
Зоря Зоря Зор
1
0
0
1
0
1
-1
0
Забиті 0
Пропущені 1
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Чорноморець Чорноморець Чор
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0
0
1
0
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Забиті 0
Пропущені 3
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12
6
9
27
3
flag США СШАUS
11
11
9
31
4
flag ОКР ОКРROC
7
10
6
23
5
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6
1
9
16
6
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5
6
5
16
7
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4
2
5
11
8
flag Німеччина НімеччинаDE
3
2
5
10
9
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2
3
8
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