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Скандал в Мариуполе: команда Маркевича проиграла Львову из-за странного решения арбитра

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
26 ноября, 21:41
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Львов на выезде обыграл Мариуполь с минимальным счетом 1:0 и поднялся на десятую строчку чемпионата Украины
Мариуполь vs Львов
Мариуполь vs Львов / Фото: официальный сайт УПЛ

В Мариуполе на стадионе имени Валерия Бойко состоялся поединок, который открыл программу 16-го тура украинской Премьер-лиги.

Команда Остапа Маркевича принимала Львов, с которым конкурирует в борьбе за сохранение прописки в элитном дивизионе.

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В конце первого тайма Мариуполь открыл счет усилиями Марка Мампасси, однако рефери в момент удара дал свисток, свидетельствующий об окончании первого тайма, поэтому гол не был засчитан.

Этот эпизод вызвал бурю негодования со стороны игроков и тренерского штаба Мариуполя. Но главный арбитр Александр Дердо не стал менять свое неоднозначное решение.

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Во втором тайме Львов вырвал минимальную победу благодаря голу Алексея Довгого.

Гол Довгого, 61 минута

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ОБЗОР МАТЧА

Украинская Премьер-лига. 16 тур.

Мариуполь – Львов – 0:1

Голы: Довгий (61)

Мариуполь: Турбаевский, Драмбаев (Босанчич, 88), Мампасси, Меличенко, Стасюк, Чех, Мишньов, Шостак (Хромей, 59), Топалов, Кащук (Микитишин, 76), Вьюнник

Львов: Ильющенков, Бусько, Антви (Крушинский, 76), Якимец, Политыло, Грысьо (Семенив, 59), Махмутович, Ременяк (Брикнер, 59), Шина (Нич, 52), Довгий, Лека

Команда Олега Дулуба впервые в сезоне одержала две победы подряд и, набрав 16 очков, поднялась на 10 место в турнирной таблице. Мариуполь с 7 баллами остался на последней строчке чемпионата.

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