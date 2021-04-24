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Сенсация в УПЛ: Львов в меньшинстве и с пенальти в свои ворота обыграл Десну

24 апреля, 21:26

Олег Люлька Олег Люлька

Команда, которая борется за сохранение прописки в элитном дивизионе, оказалась сильнее черниговского клуба, претендующего на еврокубки, – смотрите, как это было

Ренан

Ренан / Фото: ФК "Львов"

Последний субботний матч 23-го тура УПЛ завершился сенсацией. Львов, который еще недавно казался безнадежным аутсайдером чемпионата, на своем поле обыграл претендента на "бронзу" Десну 1:0.

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Эта победа практически гарантирует Львову сохранение прописки в высшем дивизионе, из которого, по состоянию на сейчас, вылетает Минай Артема Милевского.

Десна же после поражения на Арене Львов рискует остаться вне ТОП-5, а следовательно – без путевки в еврокубки.

Победный для себя мяч Львов забил на 44-й минуте. Отличился бразильский нападающий хозяев Ренан.

Видео гола Ренана

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На 70-й минуте Десна имела шикарный шанс сравнять счет, но Гуцуляк не смог реализовать пенальти – его удар потащил кипер Львова Ильющенков.

Видео незабитого пенальти Десны

Отметим, что за три минуты до финального свистка у Львова за грубый подкат сзади был удален Якимец. Но и в меньшинстве хозяева довели игру до победы.

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Напомним, в воскресенье Динамо может оформить первое за пять лет чемпионство Украины, если на НСК "Олимпийский" обыграет Ингулец. Ранее босс соперников киевлян Александр Поворознюк чудом не пострадал от взрыва гранаты.

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5
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ДеснаДеснаДес
23
10
6
7
34
25
9
36
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7
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23
8
5
10
34
34
0
29
Забитые 34
Пропущеные 34
Разница 0
Результаты последних матчей: В Н П В В
8
АлександрияАлександрияАле
22
7
5
10
29
31
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26
Забитые 29
Пропущеные 31
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Результаты последних матчей: П П П П В
9
ЛьвовЛьвовЛьв
22
7
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47
-26
24
Забитые 21
Пропущеные 47
Разница -26
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Источник: Сегодня|Спорт

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