Сенсация в УПЛ: Львов в меньшинстве и с пенальти в свои ворота обыграл Десну

Команда, которая борется за сохранение прописки в элитном дивизионе, оказалась сильнее черниговского клуба, претендующего на еврокубки, – смотрите, как это было

Ренан / Фото: ФК "Львов"

Последний субботний матч 23-го тура УПЛ завершился сенсацией. Львов, который еще недавно казался безнадежным аутсайдером чемпионата, на своем поле обыграл претендента на "бронзу" Десну 1:0.

Реклама

Эта победа практически гарантирует Львову сохранение прописки в высшем дивизионе, из которого, по состоянию на сейчас, вылетает Минай Артема Милевского.

Десна же после поражения на Арене Львов рискует остаться вне ТОП-5, а следовательно – без путевки в еврокубки.

Победный для себя мяч Львов забил на 44-й минуте. Отличился бразильский нападающий хозяев Ренан.

Видео гола Ренана

Реклама

На 70-й минуте Десна имела шикарный шанс сравнять счет, но Гуцуляк не смог реализовать пенальти – его удар потащил кипер Львова Ильющенков.

Видео незабитого пенальти Десны

Отметим, что за три минуты до финального свистка у Львова за грубый подкат сзади был удален Якимец. Но и в меньшинстве хозяева довели игру до победы.

Реклама

Читайте также: "Так жена или любовница?" Тренер Колоса – о дебоше своих футболистов в поезде

Напомним, в воскресенье Динамо может оформить первое за пять лет чемпионство Украины, если на НСК "Олимпийский" обыграет Ингулец. Ранее босс соперников киевлян Александр Поворознюк чудом не пострадал от взрыва гранаты.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама